Госсекретарь США раскрыл, от чего зависит встреча Трампа и Путина

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть предметной, перспектива ее проведения зависит от прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Я не знаю, когда она состоится, но встреча между президентом Путиным и президентом Трампом должна состояться. Она должна быть субстантивной. Мы должны знать, о чем будет эта встреча, что на ней будет достигнуто», – сказал глава Госдепа в интервью журналистке Кэтрин Херридж, чьи слова приводит ТАСС.

Рубио подчеркнул, что «обычно такие встречи не проводятся до тех пор, пока вы не узнаете о каком-то результате или прогрессе».

Госсекретарь при этом отметил, что сотрудничество двух стран возможно по различным направлениям, однако украинский конфликт остается главным препятствием для этого.

Рубио убежден, что США должны контактировать с Россией независимо от того, нравятся ли им ее действия или нет. Он напомнил, что даже в годы Холодной войны США и СССР поддерживали каналы связи, которые сейчас практически не работают. По словам дипломата, Россия является мировой ядерной державой с влиянием в ключевых регионах мира, и Вашингтон должен вести с ней диалог. «И первый шаг – наше посольство в Москве, которое едва функционирует», – сказал глава Госдепа. Отношения с Россией также необходимы для того, чтобы проверить намерения Москвы в отношении окончания украинского конфликта, добавил он, передает РИА «Новости».

Помимо этого, Рубио сообщил, что на переговорах в Эр-Рияде представители РФ и США не обсуждали тему отмены антироссийских санкций, поскольку дискуссии «еще не на этой стадии». Он подчеркнул, что Вашингтон ставил на переговорах в Саудовской Аравии перед собой цель понять, готова ли Россия к переговорам о мире. «Президент хочет знать, серьезны ли русские в намерении закончить войну, и если да, то на каких условиях. Единственный способ выяснить это – вступить в диалог», – отметил глава американской дипломатии.

Также госсекретарь США рассказал, что американский лидер очень недоволен поведением Владимира Зеленского, и «в ряде случаев – вполне справедливо». Рубио уточнил, что украинский политик соврал, что ответил отказом на предложенную США сделку по редкоземельным металлам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что сейчас нельзя точно сказать, когда может состояться личная встреча президентов РФ и США. «Встреча должна быть подготовленная, поэтому говорить сейчас, сколько уйдет на это времени – дни или недели, невозможно», – сказал он.

«Но по крайней мере в Эр-Рияде была выражена политическая воля двух сторон такую встречу организовать как можно скорее. Условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку», – добавил представитель Кремля.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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