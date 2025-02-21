«Это, конечно, вакханалия…» глава МИД России жестко раскритиковал генсека НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в резких выражениях раскритиковал действия генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Как считает шеф российской дипломатии, это похоже на вакханалию.

«Конечно, это вакханалия. Конечно, этот человек – в данном случае Рютте – злоупотребляет, грубо нарушает свои функциональные обязанности», – отметил глава МИД России, обратив внимание, что генсек НАТО «наставляет Зеленского, указывая ему на необходимость стоять на своём... до начала переговоров. «И подчёркивается недопустимость для Киева даже намёков на смягчение позиции, тем более, как они говорят, территориальных уступок», – пояснил Лавров.

«Далеко не все члены НАТО поддерживают такую оголтелую позицию, далеко не все хотят продолжать тратить деньги на вооружение Украины, далеко не все хотят подчинять работу и НАТО, и Евросоюза «хотелкам» господина Зеленского», – отметил глава МИД России.

Йоханнесбург, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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