Трамп восхищается Россией – Меркель

Президент США Дональд Трамп восхищается Россией. ОБ этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью немецким СМИ. По ее словам, это не означает, что Вашингтон будет делать «одолжения» Москве.
«Россия – огромная страна с большим количеством полезных ископаемых, сильная ядерная держава с властным президентом. И такая страна, совершенно очевидно, вызывает определенное восхищение у кого-то вроде Дональда Трампа», – сказала Меркель (цитата по РИА «Новости»).
При этом экс-канцлер отметила, что то не означает, что США делать «одолжения» России.
По словам Меркель, в первую очередь Трамп стремится к достижению интересов США, напомнив о лозунге Трампа «Сделаем Америку снова великой». Однако, как отметила Меркель, не стоит забывать и об интересах России.
«Необходимо допускать обсуждение интересов России», – сказала она.
Берлин, Светлана Антонова
© 2025, РИА «Новый День»