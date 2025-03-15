Трамп восхищается Россией – Меркель

Президент США Дональд Трамп восхищается Россией. ОБ этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью немецким СМИ. По ее словам, это не означает, что Вашингтон будет делать «одолжения» Москве.

«Россия – огромная страна с большим количеством полезных ископаемых, сильная ядерная держава с властным президентом. И такая страна, совершенно очевидно, вызывает определенное восхищение у кого-то вроде Дональда Трампа», – сказала Меркель (цитата по РИА «Новости»).

При этом экс-канцлер отметила, что то не означает, что США делать «одолжения» России.

По словам Меркель, в первую очередь Трамп стремится к достижению интересов США, напомнив о лозунге Трампа «Сделаем Америку снова великой». Однако, как отметила Меркель, не стоит забывать и об интересах России.

«Необходимо допускать обсуждение интересов России», – сказала она.

Берлин, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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