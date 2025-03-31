Бравада Трампа: США вряд ли выйдут из НАТО

США вряд ли выйдут из Североатлантического альянса, несмотря на заявления нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Я не думаю, что это произойдёт. Я думаю, что в риторике, в вокабуляре, в лексике, которой пользуется нынешняя администрация [США], присутствует определённая доля бравады. Я думаю, что это элемент, такого вербального кнута, которым можно пришпорить «натовскую лошадь». Это, конечно, не Росинант, бедное животное, наоборот, хорошо откормленный такой рысак жеребец, прости господи, но, его, тем не менее тоже иногда надо с точки зрения американского ковбоя немножко пришпорить. Ну вот, чтобы они расстались, должно произойти что-то совершенно для меня невообразимое. Я в это не верю», – сказал дипломат.

«Смычка европейских элит с американскими происходила на протяжении десятилетий, на почве теснейшего взаимодействия в сфере безопасности – я уже не беру экономическую сферу, культурную, идеологическую, это все при них. И вот просто перерезать эту пуповину и сказать, что на этом «стоп»? По-моему, это из разряда невозможного», – пояснил Рябков.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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