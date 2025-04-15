НАТО отказывается вмешиваться в урегулирование конфликта на Украине

Североатлантический альянс не будет вмешиваться в процесс урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, приехавший сегодня с визитом в Одессу.

«Я решил не комментировать все промежуточные этапы всего этого процесса, потому что я не хочу вмешиваться в мирный процесс, и, что бы мы ни делали, мы делаем это максимально дискретно, насколько это возможно», – цитирует его слова РИА «Новости».

При этом, как отмечается, Рютте приветствовал «усилия США» по мирному урегулированию, но обратил внимание, что процесс идет «нелегко».

Одесса, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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