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Среда, 16 апреля 2025, 16:59 мск

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США подключают ЕС к мирному урегулированию на Украине

Фото: ec.europa.eu

Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф отправятся в Париж, чтобы обсудить с представителями европейских план по прекращению конфликта на Украине. Об этом сообщила спикер госдепа Тэмми Брюс.

По ее словам, поездка запланирована на 16-18 апреля, а на переговорах речь пойдет не только об прекращении «российско-украинской войны и остановке кровопролития», уточняет РИА «Новости».

Брюс пояснила, что Рубио и Уиткофф также обсудят пути продвижения общих с ЕС интересов в регионе.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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