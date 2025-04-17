Перемирие на Украине может начаться 20 апреля – эксперт

Перемирие на Украине может начаться уже 20 апреля. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков. По его словам, Россия на это решение согласна, а Вашингтон согласовывает такой шаг с Европой и Киевом.

«В Париже сегодня важнейшее совещание по миру на Украине Америки и Европы. Трамп хочет по его итогам уже 18 апреля объявить о перемирии на Украине уже с 20 апреля на Пасху, как он и планировал. Ранее Уиткофф от имени Трампа достиг некоего согласия с Россией», – уточнил эксперт в своем телеграм-канале «Логика Маркова».

«Сейчас Уикофф и Рубио хотят получить согласие на эти условия от Франции, Британии, Германии и Зеленского. Поэтому завтра из Парижа могут быть очень важные новости, которых ждёт весь мир», – заключил Марков.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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