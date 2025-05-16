Переговоры России, Украины и Турции в Стамбуле запланированы на 12:30

Трехсторонняя встреча представителей России, Украины и Турции намечена на 12:30 мск в Стамбуле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком МИД. Переговоры пройдут в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче.

Собеседник агентства уточнил, что перед этим состоится встреча делегаций Турции, США и Украины. Она начнется в 10:45 мск.

Официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели ранее не исключил прямые переговоры представителей России и Украины в Стамбуле 16 мая. Он также отметил, что окончательного решения по проведению четырехсторонней встречи главы МИД Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американскими делегациями по урегулированию украинского конфликта пока нет.

Ранее руководитель российской делегации в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российские переговорщики будут ждать украинских представителей в 10:00 мск. «Завтра с утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу», – сказал он журналистам поздно вечером в четверг.

Прямые российско-украинские переговоры должны были стартовать в президентском дворце Долмабахче 15 мая, но до конца дня так и не начались.

Российская делегация прилетела в Стамбул утром 15 мая. Делегация Украины во главе с Владимиром Зеленским изначально прибыла в Анкару, откуда с запозданием отправилась в Стамбул. Глава киевского режима направил на переговоры своих представителей во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Американских представителей в Стамбуле возглавил госсекретарь Марко Рубио.

Стамбул, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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