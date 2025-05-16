В Стамбуле стартовали переговоры России и Украины

Российская и украинская делегации начали переговоры по урегулированию военного конфликта в президентском дворце Долмабахче в Стамбуле. Это первая встреча представителей двух стран с весны 2022 года. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров.

Встреча началась с приветственного слова главы турецкого МИД Хакана Фидана. Он заявил, что крайне важно добиться прекращения огня на Украине «как можно скорее». По его словам, Анкара считает важным, чтобы Россия и Украина прислушались к призывам президентов США и Турции к миру. Фидан подчеркнул, что делегации России и Украины должны сами определить, какой путь им выбрать: прийти к миру или продолжить конфликт, который становится все более разрушительным.

Далее встреча продолжилась в закрытом формате. По данным российских информагентств, после приветственной речи Фидан остался в зале переговоров.

За столом переговоров в Стамбуле находятся 9 представителей России и 11 представителей Украины, сообщает корреспондент РИА «Новости». Делегации России и Украины сидят друг напротив друга за П-образным столом, во главе которого представители Турции, в том глава турецкой разведки Ибрагим Калын.

Переговоры России и Украины должны были начаться 15 мая, но были перенесены на день. Накануне на брифинге в Стамбуле Мединский заявил, что Москва «рассматривает эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад». По его словам, целью прямых переговоров является установление долгосрочного мира и устранение первопричин конфликта.

Умеров перед началом переговоров с Россией в Стамбуле снова выдвинул условие о перемирии. «Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых – полное прекращение огня на не менее 30 дней», – написал украинский министр в своих соцсетях. Глава киевского режима Владимир Зеленский позднее подтвердил, что главным вопросом для Киева на переговорах с Россией будет прекращение огня.

Стамбул, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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