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Пятница, 16 мая 2025, 17:08 мск

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Источники: делегации РФ и Украины взяли паузу на переговорах в Стамбуле

Фото: телеграм-канал МИД России

Российско-украинские переговоры в Стамбуле еще не закончились. Российская делегация на время покинула зал переговоров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Источник «Интерфакса», знакомый с ходом переговоров, сообщил, что «в переговорном процессе сделана пауза».

Отмечается, что делегации России и Украины не покидали место проведения переговоров.

О том, что переговоры могут еще продлиться, также сообщили украинские СМИ со ссылкой на делегацию Киева, указывая, что делегации взяли паузу.

Ранее источник РИА «Новости» в турецком МИД, а также ряд турецких и западных СМИ сообщили, что переговоры делегаций РФ и Украины завершены.

Встреча переговорщиков от Москвы и Киева началась около 13:40 мск во дворце Долмабахче и проходила без прессы.

Стамбул, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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