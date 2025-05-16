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Пятница, 16 мая 2025, 17:08 мск

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Пятничный раунд переговоров в Стамбуле завершен

Российские информагентства со ссылкой на источники сообщили, что сегодняшний раунд переговоров Москвы и Киева в Стамбуле по украинскому урегулированию завершен. Как отмечает РИА «Новости», дальнейшие перспективы пока не ясны.

В то же время глава украинской делегации – министр обороны Рустем Умеров заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров. По его словам, сегодня стороны обсуждали вопросы прекращения огня и обмена пленными.

Трехсторонняя встреча Россия-Украина-Турция началась сегодня в 13:37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Через два часа появились сообщения, что стороны взяли паузу в переговорах. Официальных заявлений пока не последовало.

Стамбул, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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