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Четверг, 26 июня 2025, 16:08 мск

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Эрдоган заявил о диалоге с Москвой и Киевом для проведения новых переговоров

Архив, фото: пресс-служба Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара ведет диалог с Москвой и Киевом для проведения третьего раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта. По его словам, конечная цель Турции – организация встречи по Украине на уровне лидеров государств.

Турецкий лидер заявил, что Анкара продолжает дипломатические усилия по разрешению конфликта между Россией и Украиной. «Мы ведем диалог со сторонами, чтобы провести третий раунд переговоров в предстоящий период», – сказал Эрдоган журналистам на борту самолета по возвращении из Гааги (цитата по РИА «Новости»).

Президент Турции также подчеркнул, что Анкара своей конечной целью ставит организацию саммита по Украине с участием лидеров стран. По его словам, об этой инициативе проинформирован президент США Дональд Трамп, который выразил готовность приехать в Турцию на переговоры при условии участия в них российского лидера Владимира Путина.

«Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, я тоже приеду в Стамбул или Анкару», – сказал он (Трамп – прим. ред.). Мы проведем необходимые переговоры и, надеюсь, обеспечим встречу как можно скорее», – рассказал Эрдоган.

По его оценке, состоявшиеся в Стамбуле российско-украинские переговоры «открыли дверь к миру». «Мы будем работать над тем, чтобы вновь объединить стороны… Наша конечная цель – организовать встречу на уровне лидеров наших стран и построить долгожданный мир», – отметил турецкий лидер.

Россия и Украина провели в Стамбуле два раунда прямых переговоров 16 мая и 2 июня. По их итогам стороны договорились об обмене пленными. Россия передала украинской стороне тела погибших военных. Кроме того, делегации обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

Анкара, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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