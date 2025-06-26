Кремль ответил на слова Уиткоффа и высказался о третьем раунде переговоров с Украиной

Дата третьего раунда прямых переговоров России и Украины будет определена после завершения обменов пленными, о которых стороны договорились на встрече в Стамбуле 2 июня. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«Сейчас мы занимаемся выполнением тех гуманитарных договоренностей, которые были достигнуты на втором раунде переговоров, прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. После того, как будут завершены все процедуры, о которых было договорено, обмен, настанет очередь определиться с датами проведения третьего раунда переговоров», – сказал он журналистам (цитата по радиостанции «Маяк»). И уточнил, что подвижек в определении даты переговоров пока нет.

При этом Песков назвал конфликты на Украине и вокруг Ирана несопоставимыми. Так он прокомментировал заявление спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о том, что перемирие между Израилем и Ираном может послужить хорошим примером для России и Украины. «Я думаю, что это может относиться и к России с Украиной», – сказал Уиткофф в интервью CNBC. Он выразил надежду на то, что «люди посмотрят на то, что произошло в Иране, и скажут: «Знаете, что, мы тоже хотим быть частью такого мирного процесса».

«С нашей точки зрения, это не сопоставимые конфликты, по своей сути, по своему характеру. Собственно, начало конфликта и нанесение ударов Израиля по Ирану было абсолютно не спровоцировано. Что касается начала специальной военной операции, то предтеча этого всем хорошо известна», – отметил представитель Кремля.

По его мнению, тезис «мир через силу» в отношении России «вряд ли применим». «Так невозможно будет достигнуть каких-то целей», – подчеркнул Песков. В то же время, по его словам, Москва заинтересована в том, чтобы США продолжали свои усилия для переговоров по украинскому урегулированию.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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