Представители США и Великобритании провели тайную встречу на одном из альпийских курортов с участием главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова и экс-главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, чтобы обсудить смену власти на Украине. По итогам встречи была достигнута договоренность выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Об этом сообщает Служба внешней разведки России.

По информации спецслужбы, все участники встречи сошлись на том, что вопрос о замене Зеленского давно назрел. При этом его уход, по сути, стал ключевым условием «перезагрузки» отношений Киева с западными партнерами, прежде всего с США, и продолжения оказания западной помощи Киеву в противостоянии с Россией, отметили в СВР.

«Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов «взяли под козырек». При этом они заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты, а также учитывать их интересы при решении других кадровых вопросов», – сказано в сообщении.

В СВР также связали эту встречу с недавней скандальной попыткой Зеленского ограничить полномочия антикоррупционных структур Украины. По версии ведомства, Ермак подставил Зеленского, чтобы расчистить политическую поляну для Залужного.

«Расчищая политическую «поляну» для Залужного, Ермак «подставил» Зеленского – убедил его, что такой шаг не испортит отношения Киева с западными партнерами, а на самом деле создал для Запада повод начать кампанию по отстранению «просроченного» от власти как «покусившегося на демократию», – указали в спецслужбе.

В ведомстве также заметили, что прошедшие в Альпах переговоры и их результаты дают основание обратиться к гражданам Украины. «Итак, на альпийском курорте прошли выборы нового президента вашей страны. Разве таким вы представляли триумф украинской «демократии, незалежности и самостийности», о котором вы так долго мечтали?», – заявили в СВР.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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