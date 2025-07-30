Белый дом прогнозирует последствия от новых тарифов в отношении России

Администрация президента США Дональда Трампа взвешивает все последствия для Вашингтона от введения новых антироссийских санкций. Об этом заявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге.

По ее словам, Белый дом учитывает все вероятные негативные последствия от введения вторичных санкций в отношении России и ее торговых партнеров, в том числе те, что могут противоречить собственным интересам Вашингтона.

«Я бы исходила из того, и всем нам следует поступать таким образом, что учитывались бы все формы воздействия», – сказала Брюс, отвечая на вопрос, не вызывает ли встречный эффект от возможных вторичных пошлин беспокойства в президентской администрации.

Представитель Госдепа добавила, что Трамп не принимает решения «на лету». «Это явно учитывалось с [самого] начала. И мы готовы сделать то, что необходимо», – подчеркнула Брюс.

Ранее американский лидер заявил, что недоволен Россией и поставил ультиматум, пообещав ввести 100-процентные тарифы на импорт тех стран, которые ведут торговые отношения с РФ, если урегулирование конфликта с Украиной не состоится в течение 50 дней. Позже Трамп заявил, что не видит прогресса и сократил срок до 10-12 дней.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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