В Китае отреагировали на угрозу вторичных санкций США за покупку российской нефти

Китай будет руководствоваться своими интересами в политике энергетической безопасности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя угрозы США ввести вторичные санкции в отношении Пекина, есть Китай продолжит закупать российские энергоресурсы.

«Китай будет принимать разумные меры энергетической безопасности, исходя из своих национальных интересов», – заявил дипломат, чьи слова приводит РИА «Новости». Он подчеркнул, что в тарифной войне нет победителей, а давление и принуждение не решат проблем.

В конце июня Го Цзякунь сделал похожее заявление заявлением в ответ на слова президента США Дональда Трампа, который выразил надежду, что Пекин начнет покупать нефть у Вашингтона.

Накануне глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что на переговорах с китайской делегацией в Стокгольме предупредил о том, что КНР может столкнуться с последствиями за покупку российской нефти. «Любой, кто покупает находящуюся под санкциями российскую нефть, должны быть к этому готовы», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп сократил установленный им ранее 50-дневный срок выдвинутого России ультиматума по Украине до десяти дней, объяснив это тем, что не видит прогресса в украинском урегулировании. В случае провала переговоров он пригрозил ввести импортные пошлины, санкции или «что-то другое». При этом Трамп отметил, что не знает, окажет ли это влияние на Москву.

«Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он (президент РФ Владимир Путин – прим. ред.) хочет, вероятно, продолжать войну. Однако мы введем тарифы и другие меры. Это может повлиять на них, а может и нет», – приводит слова Трампа New York Times.

Пекин, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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