Медведев: у России есть другое «очень перспективное» оружие наряду с «Орешником»

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России есть «очень перспективное» вооружение помимо новейшего ракетного комплекса «Орешник» и подводный безэкипажный аппарат «Посейдон». Подробности он не раскрыл.

«В настоящий момент у нас сейчас есть все, что есть у них, но у них нет того, что есть у нас. Я имею в виду не только известный всем «Орешник» и грозный «Посейдон», есть и другие образцы, очень перспективные, о которых я распространяться не буду», – сказал Медведев на просветительском марафоне «Знание» (цитата по «Интерфаксу»).

Политик также отметил, что сегодня у Россия есть «вся линейка беспилотных летательных аппаратов, начиная от маленьких коптеров и заканчивая самолетными БПЛА, и все это было сделано с нуля».

«Скажу так: в настоящий момент у нас есть все, что есть у нашего противника, а наш противник – это не только Украина, это десятки западных стран, которые принимают прямое участие в войне с нашей страной, прямое, а не гибридное, когда дают цели для нанесения ударов, поставляют различные виды вооружений и по сути руководят действиями нашего врага», – вновь указал Медведев.

Новейшая ракета средней дальности «Орешник» была впервые применена российскими военными 21 ноября 2024 года по военному заводу в Днепропетровске в ответ на атаки западными дальнобойными ракетами по территории России. В августе 2025 года Путин заявил, что в России уже началось серийное производство «Орешника». Позже он сообщил, что «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство до конца 2025 года.

В декабре прошлого года «Орешник заступил на боевое дежурство в Белоруссии.

После испытания «Посейдона», оснащенного ядерной энергетической установкой, Путин заявлял, что этот аппарат не имеет аналогов в мире и способов перехвата его не существует. Он уточнил, что мощность «Посейдона» значительно превышает мощность российской самой перспективной межконтинентальной ракеты «Сармат», которая скоро поступит на боевое дежурство. По скоростям и глубинам ему нет аналогов, подчеркнул российский лидер.

Москва, Наталья Петрова

