В Крыму хотят продлить беспошлинную регистрацию недвижимости

Депутаты предлагают продлить льготный период для регистрации недвижимости в Крыму до 2023 года. По словам парламентариев, имущество успели оформить только около половины граждан.

Регистрация недвижимости без оплаты госпошлины действовала до 1 января 2017 года, затем переходный период продлили, но и он истек 1 января 2019 года. Авторы инициативы предлагают установить срок действия льготы до 1 января 2023 года, пишет «Парламентская газета».

Депутаты указывают на то, что переход от украинского законодательства в российское правовое поле занимает много времени. Завершению соответствующих мероприятий мешает и отсутствие технической документации, судебные процессы и прочее. Процедуры оформления прав граждан и юрлиц на земельные участки реализованы только на 50%.

Ранее был продлен до 2023 года переходный период на оформление земельных участков для садоводов, членов гаражных кооперативов и предпринимателей в Крыму. Парламентарии считают, что в таких условиях завершить госрегистрацию недвижимости в срок невозможно, а потому действие льготы надо продлить.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 16.01.19

В Екатеринбурге начинается суд над оставившим без жилья полторы сотни семей «бизнес-тренером» Алексеем Васильевым (ФОТО). / Путин поручил полностью расселить взорвавшийся в Магнитогорске дом. / Набиуллина пошла против Путина? СовФед намерен разобраться с повышением ключевой ставки и подорожанием ипотеки. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»