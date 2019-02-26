В России подскочили цены на новое жилье

В России за год стоимость новой недвижимости выросла на 6%. Таковы результаты исследования, проведенного аналитиками ЦИАН. По мнению экспертов, в 2019 году жилье продолжит дорожать из-за ускоряющейся инфляция, роста ставки НДС и рисков очередной девальвации рубля в случае новых санкций.

Специалисты проанализировали стоимость квадратного метра первичной недвижимости в 15 городах-миллионниках. По сравнению с февралем прошлого года цены выросли на 6%, до 65,5 тысячи рублей, пишет «Коммерсант». Заметный рост наблюдался со второй половины 2018 года. По словам аналитиков, застройщики таким образом старались адаптироваться к постепенному переходу отрасли на эскроу-счета, который должен окончательно завершиться к 1 июля 2019 года.

В 13 из 15 городов-миллионников подорожали квартиры в половине строящихся объектов. Самый существенный рост показала Казань. Средняя стоимость первичного жилья там увеличилась на 19%, до 80,2 тысячи рублей за кв. м. В Новосибирске недвижимость выросла в цене на 16%, до 64,2 тысячи рублей, в Красноярске – на 10%, до 57,2 тысячи рублей за кв. м.

Впрочем, были и мегаполисы, в которых зафиксировано снижение средней стоимости первичной недвижимости, речь идет о Ростове-на-Дону и Самаре. В этих городах, по данным специалистов, цены снизились на 2%, до 50,7 тысячи рублей, и на 5%, до 42,9 тысячи рублей за кв. м. соответственно. В Воронеже и Нижнем Новгороде стоимость новостроек осталась без изменений.

Средняя стоимость нового жилья в столице увеличилась на 7%, до 175,3 тысячи рублей за кв. м. В Санкт-Петербурге первичная недвижимость подорожала на 8%, до 108,4 тысячи рублей за кв. м.

Эксперты считают, что в дальнейшем новостройки продолжат расти в цене. Среди факторов, влияющих на динамику, девелоперы называют перевод жилищного строительства на банковское финансирование, так что в цене появится определенная доля прибыли кредиторов, ускорение инфляции, фискальная нагрузка, возможность очередной девальвации рубля при принятии новых санкций.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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