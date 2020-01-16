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Четверг, 16 января 2020, 09:01 мск

Новости Недвижимость

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Эксперты анонсировали значительный рост цен на первичное жилье в России

В крупных городах России стоимость жилья в новостройках в 2020 году вырастет на 10%, пишут «Известия» со ссылкой на исследование ЦИАН. Аналитики полагают, что рост может составить до 30%. По словам главы аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, цены на вторичное жилье тоже увеличатся, но на 6%.

Управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский а свою очередь считает, что в новых домах, где квартиры пользуются значительным спросом, рост цен может составить 15%. Более смелую оценку дал президент группы компаний «Основа» Александр Ручьев. Он полагает, что в особо привлекательных новостройках квартиры подорожают более чем на 20%.

Попов отметил, что повышение стоимости квартир будет происходить традиционно весной и осенью, что связано с ростом деловой активности, в то время как летом наступает стагнация. По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в 2019 году «первичка» прибавила в цене 30%, в то время как вторичное жилье подорожало лишь на 5%. Там также отметили, что главным образом столь значительное увеличение стоимости жилья в новостройках объясняется переходом застройщиков на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов.

По словам управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, к концу 2020 года до половины всего строящегося жилья будет продаваться через эскроу-счета, и такая недвижимость будет дороже, чем без участия банков.

Москва, Иван Гридин

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© 2020, РИА «Новый День»

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