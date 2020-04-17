ЦБ рекомендовал банкам приостановить принудительное выселение должников из жилья

Центробанк РФ утвердил дополнительные меры по защите интересов россиян в ситуации пандемии коронавируса нового типа.

В частности, ЦБ рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья. Данная рекомендация адресована кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным потребительским и жилищным накопительным кооперативам.

«Приостановить до 30 сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание», – отмечается в документе.

Также ЦБ рекомендовал кредиторам не проводить очные встречи с должниками, пока в регионе их проживания действуют ограничительные меры.

Кроме того, Банк России выдал рекомендацию кредитным организациям разрешить клиентам пользоваться банковскими картами с истекшим сроком действия до 1 июля 2020 года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.04.20

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