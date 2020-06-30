В Европе из-за закрытых границ беженцы и бомжи захватывают пустующие дома

В Европе, где состоятельные россияне предпочитают покупать недвижимость для отдыха, набирает обороты так называемый сквоттинг – самовольное заселение в пустующее жилье. Зачастую выгнать непрошенных жильцов невозможно даже с помощью полиции.

Проблема самозахвата недвижимости не новая для европейских стран. Однако сейчас в условиях карантина, когда закрыты границы, она начала приобретать угрожающие масштабы, пишет «Газета.Ru». Наиболее остро вопрос встал в Испании, где граждане со всего мира покупают дома и квартиры для отдыха.

Такая недвижимость, как правило, часто пустует, так как владельцы приезжают сюда лишь во время отпуска. Этим пользуются люди, у которых нет собственного жилья. Они заселяются целыми семьями, что затрудняет процесс их изгнания. «Захватчики жилья – это, как правило, выходцы из африканских стран, из СНГ, из восточной Европы, из США – от бразильцев и марокканцев до литовцев и цыган», – рассказала жительница испанской провинции Альмерия Наталья.

Полиция не вправе врываться в дом, если в нем кто-то находится, и даже если того требует собственник. Более того, если владелец силой попадет на свою жилплощадь, он может быть задержан правоохранителями. Собственнику жилья даже не разрешат забрать вещи, если «гость» не отдаст их по своему желанию.

В условиях карантина и падения доходов, когда денег на отдых не хватает, пустующей недвижимости стало еще больше. «Право на жилье прописано в конституции Испании, этим конституционным правом и пользуются захватчики. Тем более, если у них есть дети, которые тоже находятся под защитой традиционно сильнее, чем просто домовладелец, тем более, если домовладелец иностранец, а дети – граждане Испании», – пояснил член общественного совета при Минюсте России, кандидат юридических наук Рубен Маркарьян.

В последнее время власти Испании все-таки приняли меры по упрощению процедуры выселения сквоттеров. Теперь этот процесс занимает не годы, а шесть месяцев. Захватчик должен представить хоть что-то, обосновывающее право на это жилье (например, просроченный договор аренды). В противном случае его могут выселить быстро.

Мадрид, Зоя Осколкова

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