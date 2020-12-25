Стоимости аренды жилья в 2021 году предрекли рост на 10%

Рост цен на аренду жилья в крупных городах России в 2021 году может составить 8-10%, в Москве – 15%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

На фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа в первом полугодии 2020-го ставки аренды жилья в крупных городах заметно снизились. Из-за закрытия предприятий и многочисленных увольнений арендодатели шли навстречу съемщикам и снижали ставки, рассказал гендиректор риелторской компании We Know Александр Галицын.

После окончания локдауна спрос на жилье вернулся, а осенью цены начали расти – в первую очередь благодаря восстановлению рынка труда, пояснил он. «В 2021 году ставки будут расти, обгоняя инфляцию – прирост может составить 15% в Москве и порядка 8-10% в крупных региональных центрах», – спрогнозировал Александр Галицын.

По мнению главного эксперта аналитического центра «Циан» Виктории Кирюхиной, в следующем году вероятно повышение арендной ставки относительно текущих значений на 6-7%.

Управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский в свою очередь заявил, что по мере восстановления экономики и деловой активности съемное жилье продолжит дорожать, что будет особенно заметно в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других крупных городах, где традиционно спрос превышает предложение.

Москва, Иван Гридин

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