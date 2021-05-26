В России рекордно подорожали дачи и загородные дома

В России резко вырос спрос на загородную недвижимость, при этом строительные организации не успели сориентироваться и сформировать достаточное предложение. В результате дачи, коттеджи и частные дома взлетели в цене и будут дорожать в дальнейшем.

Спрос на дачи и коттеджи побил все рекорды и увеличился в полтора раза в среднем по стране по сравнению с допандемийным периодом, пишут «Известия» со ссылкой на источники в отрасли. В большинстве крупных городов России отмечается дефицит ликвидного и наиболее популярного предложения.

По словам экспертов, за последний год загородная недвижимость приобрела небывалую популярность. Во время пандемии люди оказались заперты в квартирах и поняли, насколько им необходимо иметь участок, возможность выйти прогуляться. Плюс стимулирующим фактором стала возможность удаленной работы.

Из-за высокого спроса, дефицита и роста стоимости стройматериалов цены на частные дома и дачи по сравнению с 2020 годом увеличились на 20%. По итогам 2021-го они могут вырасти еще на 8-10%, прогнозируют аналитики.

Низкая активность девелоперов, которые после долгих лет стагнации на загородном рынке не успели переориентироваться на строительство больших объемов, усугубляет ситуацию. В числе самых дефицитных регионов – Краснодарский край, Московская, Ленинградская, Тюменская, Свердловская и Нижегородская области, а также республики Татарстан и Башкортостан, Красноярский край.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.05.21

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