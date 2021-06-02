Россия вошла в ТОП-10 стран мира по росту стоимости вторичного жилья

Россия вошла в десятку мировых лидеров по росту цен на вторичное жилье. Об этом говорится в исследовании Global House Price Index, проведенном международной консалтинговой компанией Knight Frank.

В течение года РФ переместилась с 15-го (рост цен на 7,1%) на девятое место (+11,1%). По итогам IV квартала 2020 года страна входила в пятерку лидеров и занимала четвертую строчку (+14%), передает «Интерфакс». Рост цен стимулировал высокий покупательский спрос, который обеспечивался среди прочего за счет госпрограмм поддержки ипотечного кредитования и снижения ставок по ипотеке.

«При значительном удорожании первичного жилья часть покупателей обращается ко вторичному рынку, поддерживая рост цен уже в этом сегменте. Дальнейшая динамика будет зависеть от продления или прекращения действия ипотеки с государственной поддержкой», – считает директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.

Резкий рост цен на недвижимость наблюдался в прошлом году, когда в России заработала программа льготной ипотеки. Кредит на жилье можно было взять по ставке 6,5% годовых. Позже российское правительство продлило программу до 1 июля 2021 года.

Лидером рейтинга по росту цен на вторичное жилье стала Турция (+32%), далее следует Новая Зеландия (+22,1%) и Люксембург (+16,6%). В среднем стоимость вторички в мире увеличились на 7,3%.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.06.21

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