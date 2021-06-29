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NewDayNews.ru

Вторник, 29 июня 2021, 17:17 мск

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Цены на жилье в России могут вырасти из-за вакцинации строителей-мигрантов

Если вакцинация приезжающих из-за рубежа работников станет обязательной, то свои финансовые затраты застройщики внесут в стоимость недвижимости. Это может подстегнуть рост цен на жилье в России.

«Расходы застройщиков на вакцинацию строителей-мигрантов в масштабах всей страны будут исчисляться сотнями миллионов рублей. Ответ на вопрос, каким образом девелоперы будут компенсировать финансовые потери, лежит на поверхности – за счет увеличения стоимости квадратного метра», – сообщил «Интерфаксу» управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Если не избежать такого развития событий, то хотя бы замедлить ценовую динамику могло бы предоставление трудовым мигрантам бесплатного доступа к вакцине, отметил эксперт.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об организации в России платной вакцинации для иностранцев. Глава государства также поручил отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции и занятых в строительстве, торговле, сфере услуг и ЖКХ.

Москва, Зоя Осколкова

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