За год стоимость ремонта квартир в России выросла на треть

С начала пандемии ремонт квартир в России подорожал на 32% из-за роста стоимости строительных материалов. Производителей сейчас по жалобам граждан проверяет Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Застройщики прогнозируют дальнейший рост стоимости ремонта на 5-7%.

По данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), с IV квартала 2020-го больше всего подорожали металлопрокат – на 80-100%, древесина – на 40-70%, утеплители – на 20-40%, битум дорожный – на 40-60%. Также в числе лидеров фанера, отделочные материалы, электротехническая и кабельная продукция, пластиковые окна, пишут «Известия».

По словам игроков рынка, к росту цен приводит инфляция, колебания валютных курсов, сбой в цепочке поставок, грузовой и логистический кризис. Так, из-за удорожания пластика почти на 70% наблюдается рост цен на сантехнику, фурнитуру, электротовары. Выросла стоимость и материалов для чистовой отделки: напольных покрытий, краски, плитки.

Вместе с тем, на фоне инфляции и дефицита рабочих рук из-за нехватки трудовых мигрантов заметно увеличились и расценки на работы ремонтных бригад. В результате стоимость ремонта квартир, дач, стройки частных домов выросла в среднем на 25-30% в зависимости от вида и качества используемых материалов.

Тем временем, ФАС поручила своим территориальным органам провести проверки крупных строительных компаний и производителей основных стройматериалов. В службу поступили обращения от граждан о существенном подорожании материалов для ремонта. После анализа информации ведомство даст оценку «о наличии или отсутствии нарушений антимонопольного законодательства в действиях хозяйствующих субъектов».

Рост цен на стройматериалы наблюдается не только в России, но и в других странах. После отмены локдаунов и интенсивного восстановления строек появился ажиотажный спрос на все виды продукции для девелопмента. Резкий рост потребности в материалах произошел при неполном восстановлении темпов их производства и перевозок.

Кроме того, повлиял на рынок режим удаленной работы. Люди, которые начали работать из дома, хотят сделать свое жилье более комфортным. Цены на ремонт также подогревает сезонный фактор – летом есть возможность на время работ переехать на дачу или отправиться в отпуск.

По прогнозам специалистов, до конца года стоимость ремонта может подняться еще на 5-7% в зависимости от экономической ситуации. Рост стоимости работ может составить около 10%, в том числе потому, что не до конца решена проблема с логистикой и все еще закрыты международные границы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.07.21

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