ЦБ продолжает настаивать на сворачивании льготной ипотеки

В Банке России вновь заявили о необходимости сворачивания программы льготной ипотеки на новостройки. С таким заявлением выступил замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Руслан Булатов. По его мнению, строительная отрасль попала в зависимость от льготного кредитования.

«У нас на первичном рынке вообще не осталось никакой рыночной ипотеки, такое ощущение. Знаете, сейчас такое ощущение, что строительная отрасль подсела как на иглу на льготную ипотеку, и чем дольше сидишь, тем больнее слезать. <…> Обобщая, Банк России за сворачивание постепенное», – сказал Булатов на онлайн-конференции Сбербанка по девелопменту (цитата по ТАСС).

Он отметил, что Центробанк выступает против любых программ субсидирования. «В целом любая программа субсидирования искажает цены, она создает дисбаланс в долгосрочной перспективе», – пояснил Булатов. По его словам, за время действия запущенной в пандемию льготной ипотеки «у нас цены практически «разъехались» на первичном и вторичном рынке».

Ранее на этой же конференции замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин заявил, что Минстрой выступает за продление всех действующих мер поддержки строительной отрасли на 2023 год. По его словам, экономическая ситуация такова, что дальнейшее развитие отрасли без поддерживающих мер будет затруднено.

В ноябре замглавы Минфина РФФ Алексей Моисеев заявил, что в министерстве не видят необходимости в продлении программы льготной ипотеки на новостройки. Аналогичную позицию озвучил Центробанк. В Госдуме предупредили, что планы Минфина и ЦБ отменить льготную ипотеку обернуться дальнейшим падением объемов строительства и спроса, который на фоне падения доходов россиян уже сократился более чем наполовину. Там выступили за продление льготной ипотеки и распространение ее на вторичное жилье.

Москва, Наталья Петрова

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