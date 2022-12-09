Минстрой РФ выступил за продление всех мер поддержки строительной отрасли

Минстрой РФ выступил за продление всех действующих мер поддержки строительной отрасли на следующий год. Как заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, экономическая ситуация такова, что дальнейшее развитие отрасли без поддерживающих мер будет затруднено.

«Сложно оппонировать своим коллегам, которые говорят, что в экономической ситуации и в нашей отрасли, все будет и так хорошо. Не знаю, может быть, на другой планете люди живут. Я пока внутренне не могу понять, как об этом можно говорить, но правительственный блок, отвечающий за развитие жилищного строительства, считает, что как минимум на 2023 год все эти меры, которые реализовывались в 2022 году, в том числе от застройщиков, необходимо продлевать. Это наша абсолютно открытая позиция», – сказал замминистра (цитата по РИА «Новости») на конференции Сбербанка по девелопменту.

Ранее министерство финансов РФ и Банк России выступили против продления программы льготной ипотеки. По их оценке, в этом нет необходимости. В Госдуме заявили, что таким образом Минфин и ЦБ пытаются сделать жилищные кредиты еще более недоступными для россиян на фоне падения реальных доходов населения. При этом многие застройщики выступают за дальнейшее снижение процентов по льготным программам.

Москва, Светлана Антонова

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