С 1 августа в России подорожает строительство частных домов

В России вырастет стоимость возведения частных домов из-за вступления в силу с 1 августа нового национального стандарта «зеленого» индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом рассказала директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.

В новый стандарт входит 45 критериев, объединенных в восемь категорий. В том числе это архитектура, экологическая безопасность и организация участка, инфраструктура; организация и управление строительством. Будут оцениваться комфорт и качество внутренней среды, энергоэффективность и атмосфера, а также инжиниринг, благоустройство и утилизация отходов.

С первого июля начала действовать обновленная семейная ипотека, одним из важных направлений которой стало выделение льготных кредитов на индивидуальное жилищное строительство, передает агентство «Прайм». Ипотечное кредитование ИЖС заметно отставало из-за отсутствия стандартов, которые, в том числе, защищали бы клиентов и банки от некачественных услуг строительных компаний.

«То есть, если вы собираетесь самостоятельно построить дом на своем садовом участке, то при согласовании строительства с вас не будут требовать соответствия зеленому стандарту. А вот если вы планируете получить ипотечный кредит, то банк вправе установить требования по соответствию ГОСТ», – объясняет экономист.

По словам Сорокиной, низший ценовой сегмент ИЖС подорожает на 5-10%. При этом дальнейшая эксплуатация жилого здания обойдется дешевле на 50-60%. В настоящее время многие застройщики возводят такие дома, которые по факту выгоднее обычных для тех, кто в них проживает.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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