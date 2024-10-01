российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 октября 2024, 13:24 мск

Новости Недвижимость

Новости, Кратко, Популярное

В России резко вырос средний срок ипотечного кредита

Банк России отмечает риски продолжающегося увеличения сроков выдаваемых ипотечных кредитов. За год доля ипотечных займов сроком от 25 лет значительно выросла. Об этом говорится в анализе тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй.

За последние 12 месяцев доля ипотечных кредитов сроком от 30 до 31 года увеличилась на 6,8 п.п., а сроком от 25 до 31 года – на 4,2 п.п., отметили в ЦБ. Общее количество ипотечных заемщиков достигло 10,7 млн человек (+0,7 млн человек за 12 месяцев).

В первом полугодии 2024 года доля кредитов, по которым возраст заемщика на момент плановой выплаты ссуды составит более 65 лет (+14 п.п. за год), увеличилась до 48% от общего объема выдач. При этом доля заемщиков с плановой выплатой ипотеки в возрасте более 60 лет составляет 67% (+15 п.п. за год).

Увеличение сроков ипотеки несет риски: в течение длительного срока заемщик может столкнуться со сложностями в обслуживании кредита, отмечает регулятор. В то же время ЦБ наблюдает другую тенденцию: банки стали чаще кредитовать заемщиков в возрасте до 35 лет. Кроме того, выросла доля выдачи кредитных карт молодежи до 20 лет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЦБ РФ

Центробанк сообщил о сокращении внешнего долга России / Ипотечный стандарт Банка России станет обязательным / Банк ВТБ допустил ключевую ставку выше 20% / Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в октябре / Минпромторг России обратил внимание на негативные последствия высокой ставки Центробанка / Банк России предупредил о потенциале дальнейшего роста кредитных ставок / Путин сообщил о частичном решении проблем с оплатой по внешнеторговым сделкам / В России появятся небанковские платежные услуги

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Курган, Москва, Тюмень, Югра, Ямал, Сибирь, Урал, Центр России, Недвижимость, Россия, Экономика, ЦБ РФ,