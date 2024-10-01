В России резко вырос средний срок ипотечного кредита

Банк России отмечает риски продолжающегося увеличения сроков выдаваемых ипотечных кредитов. За год доля ипотечных займов сроком от 25 лет значительно выросла. Об этом говорится в анализе тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй.

За последние 12 месяцев доля ипотечных кредитов сроком от 30 до 31 года увеличилась на 6,8 п.п., а сроком от 25 до 31 года – на 4,2 п.п., отметили в ЦБ. Общее количество ипотечных заемщиков достигло 10,7 млн человек (+0,7 млн человек за 12 месяцев).

В первом полугодии 2024 года доля кредитов, по которым возраст заемщика на момент плановой выплаты ссуды составит более 65 лет (+14 п.п. за год), увеличилась до 48% от общего объема выдач. При этом доля заемщиков с плановой выплатой ипотеки в возрасте более 60 лет составляет 67% (+15 п.п. за год).

Увеличение сроков ипотеки несет риски: в течение длительного срока заемщик может столкнуться со сложностями в обслуживании кредита, отмечает регулятор. В то же время ЦБ наблюдает другую тенденцию: банки стали чаще кредитовать заемщиков в возрасте до 35 лет. Кроме того, выросла доля выдачи кредитных карт молодежи до 20 лет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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