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Вторник, 14 января 2025, 15:32 мск

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В Испании в десять раз вырастет налог на недвижимость для иностранцев

Фото pixabay

Власти Испании хотят кратно повысить налог на покупку недвижимости для лиц, не являющихся гражданами стран Евросоюза. Эта мера входит в план премьер-министра Педро Санчеса, целью которого является преодоление жилищного кризиса и обеспечение доступности жилья для местных жителей.

Ежегодно нерезиденты ЕС скупают в Испании по 27 тысяч объектов жилья, в основном «в целях спекуляции». Испанская недвижимость пользуется высоким спросом среди тех, кто приобретает дома и квартиры для отдыха, а также желающих переехать в страну с более теплым климатом.

По данным Санчеса, за последние 10 лет цены на жилье в Европе подскочили на 48%, что примерно вдвое превышает рост доходов домохозяйств за тот же период. В результате среди европейцев растет недовольство из-за трудностей с поиском доступного жилья для покупки или аренды и существенного отставания нового строительства от спроса.

В зависимости от региона покупка недвижимости уже облагается рядом налогов в размере от 7% до 12%. Если же план испанского премьера будет принят, то ставка вырастет до 100%.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Испания

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