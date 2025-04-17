Средний срок ипотеки в РФ достиг рекорда: более половины кредитов россияне будут закрывать уже на пенсии

В России средний срок ипотеки приблизился к рекордным 26 годам, а на строящееся жилье достиг уже 27 лет. Более половины выдаваемых сейчас ссуд на покупку жилья люди будут закрывать, согласно графику платежей, уже на пенсии. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка РФ.

«В России подскочил средний срок выданных ипотечных кредитов. Только за февраль показатель увеличился на пять месяцев и приблизился к рекордным 26 годам, следует из данных ЦБ. В феврале 2025-го средний срок по выданным жилищным ссудам (и на новостройки, и на вторичку) достиг 309,8 месяца. При этом в сегменте ипотеки на строящееся жилье эта цифра в феврале достигла уже почти 27 лет (323 месяца)», – говорится в статье.

Причина в том, что слишком высокие банковские ставки и рост стоимости недвижимости привели к увеличения первого взноса и ежемесячного платежа, которые для многих стали непосильными. Так если человек возьмет в кредит 10 млн рублей под 30% и первоначальном взносе 20%, то за весь срок он оплатит почти восемь квартир. Банки и заемщики вынуждены увеличивать срок кредита: чтобы купить квартиру с комфортным платежом, клиенты растягивают ссуду на 30 лет.

Кроме того, жесткие ограничения регулятора по снижению уровня предельной долговой нагрузки заемщиков (клиент не должен направлять на погашение долгов слишком большую долю своих регулярных доходов) заставляют уменьшать сумму ежемесячного платежа, а это отражается на сроке кредитования.

Сейчас более половины выдаваемых жилищных кредитов заемщики будут планово закрывать уже на пенсии, рассказали в Банке России. Раньше этот показатель был ниже – еще во второй половине 2022-го он составлял 39%.

В целом чем дольше срок ссуды, тем выше риски, поэтому Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков рекомендует заключать договоры не более чем на 30 лет, добавили в регуляторе. Тем не менее, в ЦБ не видят существенных рисков закредитованности клиентов старшего возраста. Сроки погашения обычно значительно меньше плановых и составляют около 10 лет.

По словам представителей кредитных организаций, рост среднего срока ипотеки продолжится, пока не сформируется устойчивый тренд на снижение ставок. Когда это произойдет и заработают стандартные рыночные программы, срок кредита начнет сокращаться: так как основная категория заемщиков традиционно – люди чуть старше 40 лет, и они заинтересованы рассчитаться по долгам до выхода на пенсию.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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