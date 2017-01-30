Родовая травма русской ментальности ведет Россию к катастрофе: повторим судьбу Украины?

Публикации за 30.01.17

Особенности русского менталитета до сих пор не позволяют «пережить» последствия гражданской войны и Октябрьской революции. По оценке экспертов и политиков, Россию ждет неминуемая гибель и кризис, подобный украинскому, если не выучить уроки 100-летней давности и не примирить «красных» или «белых» оппонентов.

Примитивизация сознания и мифы

Как считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин, одна из опасностей кроется в «примитивизации» революционных событий 1917 года и гражданской войны.

«Великая русская революция 1917-го года соответствует историческим закономерностям. Это была чрезвычайная ситуация, катастрофа, всеобщий конфликт, глобальное радикальное отрицание прошлого, но и ускорение, праздник в культурологическом смысле этого слова. Но, увы, как часто бывает после праздника, наступает горькое похмелье. Революция – фактор разрушения прежней системы мифов и создание новой системы. Все это было и в 1917-ом году, и после… Но самое страшное, что происходит примитивизация массового сознания», – сказал Смолин, выступая на пресс-конференции в Москве.

Парламентарий назвал три мифа, которые способствуют этой «примитивизации», и от которых нужно избавиться как можно скорее.

«Миф первый – революцию сделала кучка заговорщиков. Эти рассуждения мне напоминают «Войну и мир», где Толстой смеется над историками, рассуждающими о том, что Наполеон проиграл войну в России из-за того, что у него был насморк. Это такого же рода объяснение (о революции-1917 заговорщиков). Это была настоящая русская революция во всех её проявлениях», – уверен Смолин.

«Второй миф – концепция экспорта революции. Я почти одновременно смотрел на двух центральных телеканалах два фильма. Первый – о том, что Ленин был германский шпион, в другом – доказывалось, что Троцкий был британский шпион. Притом, что Англия и Германия в это время воевали друг с другом, а Ленин и Троцкий действовали в одном направлении. Как у авторов это совмещается в голове, сказать сложно», – обратил внимание Смолин.

«И третий миф о том, что русская революция создала тупиковую ветвь цивилизации. Она подчинялась закону ускорения исторического времени и была призвана решать задачи, которые во многом еще исторически не созрели. Это была попытка колоссального прорыва вперед, увы, ценою колоссальных жертв. Хочу напомнить, что в досоветское время Россия никогда не была второй промышленной державой мира, не выигрывала столь великую войну, как Великая Отечественная война, не имела систему образования, которая входила в тройку лучших в мире, а некоторые считают, что она была лучшей в мире», – напомнил Смолин.

Как считает политолог, директор «Центра геополитических экспертиз» Валерий Коровин, российское общество не было готово к революции, и это объясняет и сумбурность, с которой она прошла, и то, как сложно дать ей оценку.

По его оценке, обе революции 1917-го года были порождены модернистским порывом элит, которые следовали за развитием западного общества.

«События, которые происходили в России в 1917 году, были калькой с тех событий, которые происходили в Европе. Только там они происходили в течение двух-трех столетий. У нас же это было уложено в один год, поэтому такие результаты. Наш народ не мыслил в категориях модерна, ничего об этом не знал, не изучал концепции, а искал правды и справедливости. Это он обнаружил в октябрьской революции 1917 года, которая сыграла на чаяниях русского консервативного православного большинства», – уверен Коровин.

Тем не менее, Смолин подчеркнул, что какими бы ни были причины и последствия Октября и Февраля 1917 года, нужно объективно оценивать те события, не преуменьшая и не преувеличивая их значимость.

«Нужно оценивать наше прошлое не в одной какой-то краске, не исключительно «красной», как это было в кратком курсе истории ВКП (б), или только «черной». История любой великой революции – это «красное» и «черное». Объективное понимание, что такое революция позволяет обществу понять, какими путями можно сохранить для себя эволюционный путь развития», – уверен Смолин.

Опасный раскол

Между тем, как отметили участники пресс-конференции, очередной раскол в российском обществе произошел, благодаря современному либеральному периоду, который познакомил с несоветской точкой зрения на революцию 1917 года.

С одной стороны, это несомненный плюс, так как события такого масштаба, как революция 1917 года, нуждаются в изучении с разных точек зрения, и противоположные точки зрения дают новый импульс к развитию исторической науки.

Как отметил Коровин, «история – всегда интерпретация и оценки, изложение обстоятельств дела». «От того, кто излагает, во многом зависит отношение общества к событию. Разные эпохи по-разному оценивали события 1917 года. В советской истории и Февральская и Октябрьская революции носили исключительно положительный характер. Это укладывалось в марксистскую теорию: без буржуазного периода не было бы социалистического, а значит, буржуазная революция также становилась положительной», – сказал он.

В новый же либеральный период Февральская и Октябрьская революции, гражданская война оценивались исключительно отрицательно. «Но сегодня мы свободны рассуждать об этом событии вне рамок марксистского или либерального подхода. Мы преодолели и тот и другой периоды», – считает Коровин.

Директор Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин также считает, что конфликт, в котором сейчас находится общество, имеет положительные моменты. «В научных концепциях, осмысливающих работу с исторической памятью, есть очень продуктивный подход, который прямо декларирует целесообразность наличия в общественном сознании напряженного поля разных интерпретаций. С точки зрения науки, эти взаимодействующие конфликты интерпретаций позволяют развиваться научному подходу, выявлять слабые места каждой их них, а с точки зрения социальной психологии, они выполняют терапевтическую функцию», – пояснил он.

Публицист и радиоведущий Армен Гаспарян считает, что раскол на «красных» и «белых» сохранился потому, что первоначально у власти на протяжении 75 лет стояли представители одной стороны, а после распада СССР либеральная интеллигенция решила «переписать» историю и снова подняла вопрос о правых и виноватых. По его оценке, у этих двух «направлений» была одна и та же родовая травма – нескрываемая ненависть к своему оппоненту.

Между тем, как считает Гаспарян, противоборствующим сторонам пора примириться, чтобы не повторить катастрофы. «Прошло 100 лет: уже нет ни комиссаров в пыльных шлемах, ни романтичных дроздовских или корниловских поручиков и штабс-капитанов. Одни замерли шеренгами на Сент-Женевьев-де-Буа, другие – на тех же погостах, но в нашей стране. Мне кажется, столетие – это хороший повод для того, чтобы примирить две разные точки зрения. Иначе это приведет к уничтожению русской государственности», – считает Гаспарян.

По его оценке, любой сомневающийся может посмотреть на соседнюю Украину и сделать соответствующие выводы.

«Украина – в чистом виде невыученный урок столетней давности. Как это началось при Грушевском и Петлюре, а сегодня это полностью воспроизводят. Давайте научимся наконец-то наживать моральный капитал на своих ошибках. 12 млн потерянных нами жизней в годы второй русской смуты – это достаточная цифра для прекращения любых споров», – подчеркнул Гаспарян.

Однако Сорокин обратил внимание на неспособность русского человека к беспристрастности.

«В данном случае мы имеем дело с некоторой особенностью российской ментальности. Есть такое понятие как ценностная ориентация. Нет людей, у которых нет таких ценностных ориентаций. Они движут нами в отношениях к окружающей нас действительности, в оценках событий исторического прошлого. На протяжении 20 века мы воспроизводили конфронтационный тип социального мышления и социального поведения, которое разорвало страну в 1917 году»,– считает эксперт.

С его точки зрения, российский тип социальной ментальности, для которого характерно отторжение противоположности, ведет к высокому уровню конфликтности и затрудняет решение социальных проблем.

«Ток-шоу, на которых люди, готовы порвать друг другу глотку – это не столько игра на публику, сколько проявление этого типа социальной ментальности, с которой нам всем нужно что-то делать», – констатировал Сорокин.

Он полагает, что необходимо приучать людей с противоположными ценностными ориентирами взаимодействовать, а не уничтожать друг друга. «Иначе мы будем обречены на повторение событий 1917 года, и на этом историческая Россия закончит свое существование», – прогнозирует он.

Москва, Мария Вяткина

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