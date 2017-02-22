В России началась Февральская революция: роковые события на страницах газет 100 лет назад

Публикации за 22.02.17

В двадцатых числах февраля 1917 года в Российской империи начались массовые забастовки. Участие страны в затяжной Первой мировой войне, кризис политических элит, экономические сложности, а также острая нехватка продовольствия в крупнейших городах привели в итоге к вооруженным столкновениям, а затем 2 марта к отречению императора Николая II от престола и формированию Временного правительства.

Корреспондент РИА «Новый День» в рамках спецпроекта, посвященного событиям 100-летней давности, изучил архивные выпуски газет 100-летней давности. О чем тогда сообщала пресса, что такое «капустная повинность», как потеря Финляндии и Польши усугубила продовольственный кризис и за что каялись журналисты в первые дни после отречения императора, – читайте в обзорном материале.

Накануне революции. 21 – 23 февраля (6 – 8 марта по новому стилю) 1917-го

За несколько дней до Февральской революции в России обострился внутренний кризис, однако из-за цензуры на страницах прессы почти не было информации о реальном положении дел в стране, которая могла бы подготовить людей к грядущему хаосу, предвестники которого уже ощущались населением.

В петроградской газете «Новое время», которая поддерживала самодержавный курс, большое внимание уделялось внешней политике и сообщениям с фронта.

«Лондон 21 февраля (6 марта). Сегодня утром германцы атаковали наши позиции к востоку от ****, занятые нами вчера, но были отбиты, понесли потери и оставили в наших руках пленных….Наши потери незначительны», – пишет газета.

В издании также публикуются указы и телеграммы императора, например, послание Николая II с благодарностью казачьим войскам за проявленную в боях храбрость: «Мы подписали сию грамоту Собственной Нашей рукою и государственной печатью утвердить повелели. Николай».

Через информационную блокаду иногда пробивались тревожные сообщения. Так, московская газета более либерального толка – «Русское слово», которая в будущем поддержит Временное правительство, в своих статьях обращает внимание на продовольственные проблемы.

«Хотя при последнем распределении муки между хлебопекарнями градоначальником были удовлетворены хлебопекарные в полном объеме, тем не менее, москвичи были вынуждены томиться в очередях у хлебных лавок. В провинции проводятся реквизиции хлеба», – говорится в публикации от 21 февраля (6 марта) 1917 года.

Уже 22 февраля (7 марта) на страницах «Русского слова» формируется отдельная рубрика: «Продовольствие», с подрубриками – «В Москве», «В Петрограде», «В провинции». Тут же появляются первые сообщения о том, что правительство пытается бороться со спекуляциями с мукой.

«Вятка. Привлекается к ответственности по новому закону о мародерстве крупная елабужская фирма «Братья Гирбасовы» за повышение цены на хлебобулочные товары в течение трех дней на 25%», – сообщает газета.

23 февраля (8 марта) «Русское слово» пишет, что в Москве с каждый днем ситуация с мукой становится «более и более затруднительной».

«В целях упорядочивания торговли мукой и более равномерного распределения этого продукта между жителями Москвы устанавливаю продажу муки и хлеба по карточкам», – приводит издание обязательное постановление командующего войсками московского военного округа генерал артиллерии Мрозовского.

«С одной стороны, всюду говорят об успешных поступления муки, о массах вагонов, находящихся на московских вокзалах, с другой стороны – ежедневно в продовольственном отделе городской управы и около кабинета городского главы можно видеть многочисленные «депутации», являющиеся с жалобами на отсутствие муки и невозможность для них продолжать работу, так как целые дни проходят в стоянии в очереди», – описывает газета реалии революционного времени.

В «Новом времени» в тот же день, 23 февраля (8 марта) рассказывается о системе, по которой будут выдаваться пайки. «Сегодня в кабинете городского главы состоялось совещание по вопросу о введении в Москве хлебных карточек. Признано необходимым снабжать хлебом столовые и чайные, в которых питаются извозчики, ломовики, подельщики, но здесь хлеба будет выдаваться не более ¼ хлеба на потребителя. Меблированные комнаты будут получать хлебные карточки по числу квартирантов для покупки муки на приправку к кушаньям», – отмечает издание.

В эти дни в Петрограде постоянно проводятся правительственные совещания, однако, как отмечают «Русские ведомости», политики не могут прийти к консенсусу, а на собраниях выступают с длительными критическими речами в адрес своих коллег.

«Состоялось несколько совещаний министров – политика Риттиха (Александр Риттих – последний министр земледелия в Российской империи) подверглась критике. Не встречают сочувствия мероприятия министра земледелия и других министров», – сказано в выпуске.

В «Новом времени» журналисты пытаются проанализировать причины наступившего кризиса. По их мнению, в истоках продовольственного кризиса лежит угольный коллапс.

«В настоящее время погружено в вагоны и застряло на различных железнодорожных линиях одной только муки количество, вполне достаточное для удовлетворения текущих потребностей страны… основная причина этого кроется в транспортах затруднениях. Железные дороги, в свою очередь, плохо работают из-за недостатка угля и частью крайне плохого его качества», – сообщает газета.

«С возникновением войны и потерей Польши мы лишились английского угля и выработки Домбровского бассейна (угольный бассейн на юге Польши), что в общей сложности давало около 1 млрд пудов угля в год», – продолжает издание.

В то же время, как отмечается в публикации, продовольственный кризис не ограничивается только нехваткой муки – продовольствие активно дорожает.

«Эту зиму, начиная с самой ранней весны, мы переживаем настоящий овощной голод. Помилуй Бог, капуста продавалась еще осенью по 20 рублей сотня, картофель дошел до рубля за пуд, лук въехал в 8 рублей за то же количество. Овощи, в которых у нас никогда не было недостатка, сделались такой редкостью в хозяйстве, что ими дорожат, как маслом», – пишет журналист Носилов. Он видит причину этой ситуации не в транспортном коллапсе, а в участии России в Первой мировой войне.

«Теперь солдатки больше заняты резиновыми калошами, модными платьями, плюшевыми костюмами, чем деревенским огородом…. так как получают такие деньги в виде пособий от казны, которых ранее не видали совсем от своих мужей», – говорится в статье.

В своем материале журналист предлагает «приструнить деревенскую бабу» и устроить ей «капустную» и «картофельную» повинность по аналогии с воинской.

Историческая справка: 21 февраля (6 марта) в Петрограде начался разгром булочных и мелочных лавок. Толпа с криками: «Хлеба, хлеба» прошла по всему городу. Несмотря на это, 22 февраля (7 марта) Николай II уезжает из Петрограда в Ставку Верховного главнокомандующего в Могилеве.

23 февраля (8 марта) антивоенные митинги, посвященные Дню работницы, стихийно переросли в массовые стачки. Всего бастовало около 128 тысяч человек. Рабочие шли по улицам и кричали: «Долой войну! Долой самодержавие! Хлеба!»

Хлебные бунты. 24 февраля (9 марта) – 27 февраля (12 марта) 1917-го

Провластная газета «Новое время» на следующий день после массовых стачек публикует на своих страницах доклады и выступления членов Государственной думы, которые собрались на экстренное совещание.

«Наиболее серьезная ошибка, с моей точки зрения, была закреплена самой властью и состояла в том, что не было постоянного управления и системы в деятельности этой власти. Самый главный удар по продовольственному делу нанес не тот или другой размер твердых цен, а колебание самого принципа их. То Наумов (Александр Наумов – министр земледелия 1915-1916 гг), то Бобринский (Алексей Бобринский – министр земледелия с июля по ноябрь 1916 года) месяц целый готовились знакомиться с ведомством; …затеваются споры, спорят и министр военный, и министр финансов, и Контроль, и Ставка и министр земледелия», – выступил на заседании специалист в области государственного хозяйства и бюджета от либеральной общественности Андрей Шингарев. Он отметил, что такая неразбериха в правительстве привела к волнениям в стране.

В тот же день в газете выходит статья «Хлеб есть», в котором публикуются слова командующего войсками петроградского военного округа генерал-лейтенанта Сергея Хабалова.

«Недостатка хлеба в продажах не должно быть. Если в некоторых лавках хлеба иным не хватало, то потому, что многие, опасаясь недостатка хлеба, получали его в запасах на сухари. Ржаная мука имеется в Петрограде в достаточном количестве и подвоз ее идет непрерывно», – заверял Хабалов.

В противовес этому заявлению «Новое время» публикует статью, в которой обращает внимание своих читателей на то, что наряду с ухудшением продовольственного вопроса, не видно «никаких проявлений ясного сознания властью» в таких сложных условиях.

«Борьба с продовольственными затруднениями тяжелее всего дается тем, кто трудится целыми днями на фабриках и заводах и не имеет времени для выстаивания в бесконечных «хвостах» у лавок. В результате получается, что именно классы, которые производят наиболее тяжелую работу, оказываются наименее обеспеченными пищей, несмотря на даже весьма повышенную норму оплаты рабочего труда», – поясняет газета причину недовольства продовольственным кризисом именно рабочим классом.

В статье также отмечается, что настала «крайняя необходимость немедленно приняться за широкую организованную работу по обеспечению хотя бы только рабочего класса продовольственным пайком, подобно тому, как обеспечена им армия, на которую работает наша промышленность».

«С разрешением этого вопроса нельзя медлить больше ни одной минуты. Это результат нашей хронической неорганизованности и слишком пассивного отношения к интересам трудящегося населения», – заключается в публикации.

25 февраля (10 марта) «Новое время» сообщает, что Николай II прибыл в Ставку и одновременно с этим на экстренном совещании по вопросу о мерах к облегчению снабжения продовольствием Петрограда решено передать продовольственное дело в ведение городского общественного управления.

«В тот тревожный момент, который мы сейчас переживаем, бесконечно трудно говорить спокойно даже по самому насущному вопросу…мы все больше убеждаемся, насколько правы были те, кто утверждал, что обеспечение является задачей величайшего государственного значения», – приводит газета выступление одного из депутатов Государственной думы.

Издание обращает внимание, что голод, который царит в Москве и Петрограде, пришел из провинции. «Районы Орла и Тулы как бы означают собой ныне у нас ту черту искусственной голодовки, которая идет отсюда на северо-запад и север, по направлению к Москве и Петрограду», – говорится в статье.

Наравне с этим 25 февраля (10 марта) в более либеральном «Русском слове» появляется первая информация о беспорядках в Петрограде. «Дело о разгроме магазинов… дело о группе рабочих, обвинявшихся в насильственных действиях скопом… Обвиняемые разгромили несколько магазинов и похитили товары. Петроград», – информирует газета.

26 февраля (11 марта) «Русское слово» сообщает о том, что в Петрограде введены чрезвычайные меры.

«…всякие сборища и скопления даже небольших групп на улицах Петрограда строжайше запрещены. По первому требованию полиции публика должна расходиться. После первого предостережения полиции и восковым частям отдано распоряжение немедленно применять оружие» – цитирует издание слова генерала Хабалова.

«Сегодня с 9 часов вечера до поздней ночи в Петрограде … проходило экстренное совещание Гласной думы по поводу возникших недоразумений на почве обострившегося продовольственного кризиса в столице», – отмечается в газете.

На том заседании особо отметился будущий глава Временного правительства Александр Керенский, который произносил «горячие речи» о современном политическом положении.

В этом выпуске «Русского слова» подчеркивалось, что вся власть отдается теперь «на места» и что «управляющие должны добиться от правительства полной свободы действий и невмешательства администрации».

Историческая справка: 24 февраля (9 марта) началась всеобщая забастовка. Бастовало свыше 214 тысяч рабочих. 25 февраля (10 марта) 305 тысяч человек под лозунгами: «Долой правительство!», «Долой царя!», «Хлеб, мир, свобода!», «Да здравствует республика!» прошли по улицам Петрограда.

Николай II узнал о происшествиях к вечеру 25 февраля (10 марта) и потребовал от генерала Хабалова «решительного прекращения беспорядков». 26 февраля (11 марта) царь получил телеграмму от председателя Думы Михаила Родзянко, утверждавшего, что в столице анархия и части войск стреляют друг в друга.

27 февраля (12 марта) члены Государственной думы отказались выполнять указ Николая II о роспуске и сформировали Временный комитет Государственной думы. В Петрограде шло вооруженное восстание, к бунту присоединились военные.

Падение самодержавия. 2 (15) марта 1917-го

«Великие исторические дни переживает великая Россия в настоящий момент. Чаша долготерпения многострадального русского народа переполнилась. Тщетны были призывы, требования, мольбы, обращённые к последним представителям старого режима, самодержавной бюрократии, которая недаром до конца цепко держалась за свои самодержавные полномочия», – говорится в передовице «Русского слова» от 2 марта 1917 года.

Издание обращается к своим читателям и объясняет, почему было вынуждено искаженно представлять действительность последних дней. «Как тяжело, как горько, как стыдно было молчать в эти первые дни новой истории!.. Старая власть урезала русской печати язык, и в великих распрях правительства и народа мы играли роль глухонемых свидетелей…С платком во рту и со слезами на глазах мы все видели, все понимали и … молчали», – пишет газета.

Позже в «Русском слове» было опубликовано обращение Временного правительства к гражданам Российской империи: «Временный комитет членов государственной думы при тяжелых условиях внутренней разрухи, вызванной мерами старого Правительства, нашел себя вынужденным взять в свои руки восстановление государственного и общественного порядка», – цитирует издание заявление председателя Госдумы Михаила Родзянко.

В приложении к газете «Губернские ведомости» опубликован «Высочайший манифест» Николая II от отречении.

«… Господу Богу было угодно ниспослать России новое тяжелое испытание. Начавшиеся народные волнения грозят бедственно отразиться в дальнейшем ведении упорной войны. В эти решительные дни в жизни России Мы почти долгом совести облегчить Народу Нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и, в согласии с Государственной думой, признали Мы за благо отречься от Престола Государства Российского и сложить с себя Верховную власть», – написал Николай II 2 марта 1917 года, тем самым подведя черту под одной из страниц российской истории.

Большевики и Февральская революция, газета «Правда»

После Февральской революции большевики оперативно взялись за пропагандистскую деятельность и в первую очередь восстановили издание газеты «Правда», которые было приостановлено с началом Первой мировой войны.

«23 февраля (8 марта) началась Великая русская революция. После трех дней демонстраций, столкновений с полицией, наступило некоторое затишье. Старая власть собирала свои силы, чтобы раздавить рабочих. 26 февраля (11 марта) пролетариат вместе с революционными войсками сломили сопротивление оставшихся верными правительству войск», – пишет «Правда» в своем первом выпуске от 5 (18) марта 1917 года.

«Еще 2-3 дня и казавшийся некоторым непобедимым старый режим пал. Взяты Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Штаб, арестовано старое Правительство. Под напором революционного движения царь отрекся от престола и революция докатилась до Учредительного собрания и республики», – продолжает издание.

В этом номере также опубликован Манифест Российской Социал-Демократической Рабочей Партии «Ко всем гражданам России»:

«Граждане! Твердыни русского царизма пали. Благоденствие царской шайки, построенное на костях народа, пало. Столица в руках восставшего народа…Временное революционное правительство должно взять на себя создание временных законов, защищающих все права и вольности народа, конфискацию монастырских, помещичьих, кабинетских и удельных земель и передать их народу; введение 8-часового рабочего дня и созыв Учредительного собрания на основе всеобщего – без различия пола, национальности и вероисповедания – прямого, равного избирательного права с тайной подачей голосов… Граждане, солдаты, жены, матери! Все на работу! К открытой борьбе с царской властью и ее приспешниками!» – призывает «Правда».

Москва, Мария Вяткина

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