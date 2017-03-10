«Свершилась воля Божья»: РПЦ благословила февральскую революцию и отречение царя / Обзор прессы 100-летней давности

Публикации за 10.03.17

Современная Русская Православная Церковь официально объявила революционные события 1917 года «великим преступлением» против русского народа и призвала к покаянию. Однако 100 лет назад духовенство более благосклонно отнеслось к смене власти. В начале марта 1917 года иерархи РПЦ даже опубликовали воззвание в поддержку Временного правительства и приняли отречение Николая II как должное.

В рамках спецпроекта, посвященного событиям 100-летней давности, корреспондент РИА «Новый День» изучил архивные выпуски журналов и газет, где черным по белому говорится о том, что Церковь благословила Временное правительство и не боролась за сохранение царской власти в России, но при этом предчувствовала надвигающуюся эру атеизма.

Отречение Николая II «освободило» Церковь из «рабства»

В последние годы существования монархии духовенство в России «трактовалось как послушное стадо», говорится в статье журнала «Церковь и жизнь» 25 февраля (10 марта) 1917 года. В этой и других многочисленных публикациях духовенство напрямую не обвиняет Николая II, но однозначно дает понять, что сложившаяся в России ситуация была критической, в том числе, для Церкви.

«Наша церковь изнывает в неволе в рабстве. Пастыри, руководители душ были поставлены в положение слепых исполнителей чужой воли», – отмечается в статье журнала «Церковь и жизнь».

В публикации есть также упоминание о ситуации, сложившийся при обер-прокуроре Святейшего Синода в 1911-1915 годах Владимире Саблере, которого современники характеризовали как приятного в общении, но властного и деспотичного человека. Как говорится в статье, он довел свою власть на посту до «гипертрофии» и «абсурда».

«Памятна саблеровская система приказов сверху, насилия над духовенством, нарушавшего и божеские и духовенские законы», – подчеркивается в материале.

Таким образом становится понятно, что в 1990-е годы могло стать причиной сопротивления РПЦ, в том числе Патриарха Алексия II, канонизации Николая II и его семьи.

Историческая справка: 5 (18) марта 1917 года Синод распорядился в церквях Петроградской епархии «отныне не провозглашать» многие лета царствующему дому.

6 (19) марта Синод «принял к сведению» указы об отречении Николая II и великого князя Михаила Александровича, постановил отслужить во всех церквях империи молебны с провозглашением многие лета «Богохранимой державе Российской и благоверному Временному правительству ея».

7 (20) марта Синод начал именовать дом Романовых «царствовавшим» (в прошедшем времени) и упразднил празднования дней рождения и тезоименитств царя, царицы, наследника, дней восшествия на престол и коронования – «царские дни».

Примечательно, что Синод опередил даже Временное правительство, так как соответствующее распоряжение появилось только 16 (29) марта.

РПЦ и официальное признание Временного правительства

9 (22 марта) 1917 Святейший Синод РПЦ обратился к русскому народу с призывом признать и поддержать Временное правительство, которое «вступило в управление страной в тяжкую историческую минуту».

«Свершилась воля Божья. Россия вступила на путь новой государственной жизни. Да благословит Господь нашу великую родину счастьем и славой на ее новом пути <…> Ради многих жертв, принесённых для завоеваниям гражданской свободы, ради спасения ваших собственных семейств, ради счастья родины отставьте в это великое историческое время всякие распри и несогласия, объединитесь в братской любви на благо родины, доверьтесь Временному правительству. Святейший Синод усердно молит Всемогущего Господа, да благословит Он труды и начинания Временного Российского правительства, да даст ему силы, крепость и мудрость», – цитирует обращение иерархов РПЦ еженедельник «Церковность».

Примечательно, что этот документ был подписан митрополитами Киевским и Московским Владимиром и Макарием, а также архиепископами Финляндским, Литовским, Новгородским, Гродненским, Нижегородским, Черниговским.

В этом же выпуске издания протоиерей Свято-Печерский пишет в свой статье, что свершился «великий переворот», а цари уходят вполне обоснованно и законно.

«Будем молиться, чтобы он (переворот) сказал в Учредительном собрании выборных от народа депутатов свою благую о нашем благочестивом народе волю. А до тех пор мы должны спокойно подчиниться Временному правительству и не опасаться, что в сложившемся государственном перевороте все погибло для нас. Погиб старый порядок, но не погибла Россия, не погиб наш народ», – уверен он.

При этом священнослужитель объясняет, почему Церковь принимает свержение монарха.

«У многих в душе поднимается ропот на Церковь, что Церковь не заступилась за царя, что она перестала поминать его в своих молитвах… Слышатся безумные слова: раз царя нет, то и Бога нет. Этим смятением духа пользуются корыстные подкупные люди. Церковь совершала для царей свои службы для того, чтобы обратить их служению Богу и народу. И если цари забыли свой долг, Священное писание говорит нам примерами многих царей в истории, как Бог отнимает у них престолы их», – пояснил он.

«Если в Священном писании есть много слов для царей добрых, то для тех, кто свою великую власть употреблял не на пользу народа, есть еще больше слов брани и угроз», – отметил также священнослужитель.

Журнал «Церковь и жизнь» от 10-25 марта (23 марта – 7 апреля) 1917 года обращает внимание, что РПЦ не могла остаться «вне этого переворота».

«Россия вступила в трудную эру. Пали вековые узы народа и общества. Новая жизнь воплощает собой свободу Церкви от того гнета, под которым она изнемогала. Сняты цепи со свободного церковного слова, с религиозной мысли!» – говорится в статье.

Также в публикации отмечается, что духовенство «было порабощено, держалось в черном теле». «Оно (духовенство) не смело и слова пикнуть, чтобы не поплатиться за него. Архиереи были заняты более политикой, чем подлинной церковной жизнью. Церковная жизнь была пламенем и все святое здесь подавлялось, гасло», – говорится в статье.

Стоит отметить, что в тот же момент Временное правительство явно пытается заручиться поддержкой Церкви, поэтому идет на ряд уступок, в частности, передает Синоду право награждать саном митрополита, архиепископа, митрой и всеми наградами кроме орденов.

28 марта (10 апреля) в официальном печатном органе «Вестнике Временного правительства» было опубликовано постановление «Об отмене ограничений в правах духовенства и монаршествующих», которое позволяло добровольно, но с разрешения духовенства снимать себя духовный сан.

Церковь между Февралем и Октябрем: священнослужители ждут свободы

В журнале «Церковно-общественная мысль» за 1917 год от 25 июля (7 августа) в статье «Наше горе» протоиерей Евгений Капралов пишет, как тяжело пришлось РПЦ в первые несколько месяцев после Февральской революции.

«Может быть никому в этой обстановке не чувствуется сейчас так исключительно тяжело, как православному пастырству. Православное пастырство взято под всеобщий и всесторонний суд и подозрение. Нас действительно бьют – бьют бичами гораздо более жестокими, чем самые обыкновенные плети. Бьют насмешками, бьют презрением, глумливым издевательством, бьют в глаза, за спиной, в печати, в грязных литовках и прокламациях…» – сетует протоиерей.

По его словам, духовенство вместе с народом ждет свободы и отнюдь не желает восстановления монархии.

«Духовенство вздыхает о старых порядках? Полноте, можно ли говорить о такой наивности? Ну, кто же плачет о палке, которой его долго били? Мы признаем более соответствующим демократический строй государства», – подчеркнул Капралов.

«На целые столетия брошены мы были с великими начертаниями наших святых обязанностей перед Богом и людьми во власть произвола; столетиями терпелись в общественной и государственной жизни только как почетная мебель», – отметил также протоиерей.

Выкопали могилу для себя: Церковь предчувствовала эру атеизма

К началу осени в «Церковно-общественной мысли» публикуется ряд статей, которые явно говорят о том, что РПЦ всерьез была озабочена усилением большевистских идей в обществе. Авторы журнала анализируют большевистские лозунги и предчувствуют надвигающуюся беду.

В частности, протоиерей Капралов предлагает читателям обратить внимание на лозунг «Религия – есть частное дело каждого». «С первого взгляда фраза звучит почти благожелательно. Но если расшифровать эту формулу, она будет обозначать следующее: в государстве, построенном по социалистической схеме, Церковь должна быть отделена от государства, а религия – есть остаток старого суеверия, с которым можно не бороться, оно само исчезнет», – пишет Капралов.

Протоиерей Святослав в этом же выпуске высказывает опасения, что отделение Церкви от государства может произойти и в случае демократизации существующего порядка.

«Россия, некогда и даже не так давно «Святая Русь», сразу может быть превращена из православного христианского государства в безрелигиозное государство актом полного отделения Церкви от государства на Учредительном собрании», – подчеркнул он.

В журнале от 10 (23) сентября он также напоминает, что «атеизм – тонкий слой льда по которому один человек, пожалуй, еще иногда может пройти кое-как, а целый народ – никогда».

В этой связи кажутся совершенно неслучайным недавнее заявление главы синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимира Легойды, который сказал, что Церковь частично ответственна за революцию 1917 года.

По словам представителя РПЦ, тогдашние священники не уделяли достаточно внимания работе с матросами и солдатами, что в конечном итоге стало одним из факторов, приведших к революции.

«Как раз эти люди, которые потом и сыграли большую роль в событиях октября 1917 года и последующих – солдаты, матросы, – эта среда в особенности была расцерковлена», – отмечал Лейгода.

Он также отметил, что начиная с Петра I, Церковь «планомерно бюрократизировалась» и теряла связь с традициями. В частности, после отмены в 1916 году обязательной исповеди в армии, добровольно на это согласились менее 10% служащих.

«Конечно, это во многом вина и ответственность тех священников, которая тогда была. Это одна из причин, и причин очень серьезных, потому что Церковь, конечно, не может быть успокоенной», – подчеркнул Лейгода.

Москва, Мария Вяткина

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