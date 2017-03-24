Александр Сперкач: Современное российское общество не способно на гражданскую войну

Публикации за 24.03.17

Гражданская война в России была неизбежна вне зависимости от того, кто пришел бы к власти после Февральской революции 1917 года. Однако сегодня можно не опасаться повторения тех роковых событий – для этого нет никаких социальных, экономических и, что имеет самостоятельное значение, идейных оснований. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал кандидат исторических наук, директор по исследованиям Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» Александр Сперкач в рамках спецпроекта, посвященного событиям 100-летней давности и перспективам современной России.

«Мощь революции отрицать невозможно. Она повлияла и до сих пор влияет на развитие всей человеческой цивилизации. Она привела к созданию новой политической, экономической социальной ситуации в мире», – сказал он.

По его оценке, одним из негативных последствий революции стала неизбежная гражданская война. «Будущее России было в железной, достаточно кровавой диктатуре. Неважно – под красным или белым флагом. Это был магистральный путь очень жестокого учителя по имени «история», с которого после крушения монархии уже невозможно было сойти», – уверен историк.

«Гражданская война была необходимым актом, чтобы состоялась власть большевиков, чтобы Ленин пришел к власти. Общество было к ней готово. Политическая детерминированность гражданской войны в тех условиях была абсолютной», – продолжил Сперкач.

Эксперт подчеркнул, что неизбежной гражданскую войну делали не только «личные планы и амбиции» вождя революции – Владимира Ленина.

«Тогда была идея построения социализма. Это поддерживали не только большевики – это был серьезный мировой тренд. Английские профсоюзы в конце XIX века называли своей целью борьбу с частной собственностью как таковой. Была некая сверхзадача, которая двигала многими политическими процессами – создание нового мира, нового человека», – пояснил он.

В этой связи эксперт также отметил, идейный раскол российского общества, который в итоге привел к революции и гражданской войне был сформирован еще во времена правления Александра II Освободителя (даты правления 1855-1881 гг.), который погиб в результате террористического акта. Первые жертвы гражданской войны, по оценке Сперкача, появились еще в 1905 году во время первой русской революции.

По его мнению, Временное правительство, заменившее власть монарха, не стало и не могло стать основой, вокруг которой общество могло объединиться. «Чтобы Временное правительство удержало власть, не было абсолютно никаких предпосылок. В первом составе кабинета министров не было личности, которая бы могла контролировать ситуацию. Но дело даже не в этом. Изначально был разрыв власти между различными центрами силы. Рушилась сама управленческая вертикаль. В таких условиях Временное правительство скорее можно назвать «центром бессилия»», – уверен эксперт.

Сперкач пояснил, что после того как Временное правительство показало свою несостоятельность, за власть боролись две реальные силы – большевики и военные.

«Я хочу напомнить, что поход Корнилова, в том числе в результате провокаций господина Керенского (Александр Керенский – последний председатель Временного правительства), вызвал очень мощное противодействие самых разных сил, готовых взяться за оружие. Гражданская война и при этом сценарии несомненно имела бы место», – добавил историк.

«Единственной фигурой, которая теоретически могла переломить ситуацию уже в ходе Гражданской войны, был тот же Корнилов с его планами переноса военных действий с Кубани и Дона в Поволжье. Это темная лошадка, которая могла серьезно что-то изменить. Но он не раскрылся, получив заряд шрапнели. Все остальные лидеры сыграли во время Гражданской войны ровно те роли, на которые оказались способны», – сказал эксперт.

«Национальное движение было обеспечено и инициировано ослаблением центральной российской власти, их роль была огромной, но абсолютно подчиненной. Они явились важным фактором, обеспечившим победу большевиков в Гражданской войне. Со всеми вытекающими. Каждый может любить свою «расписную торбу», лелеять её, но значение всего «национального» в тот период совершенно не самостоятельно», – считает Сперкач.

Вместе с тем эксперт обратил внимание, что «красный» и «белый» террор во время гражданской войны был в определённой степени ответом на запрос общества, разрозненного идеологическим противостоянием.

«Общество было расколото, находилось в крайне озлобленном состоянии междоусобной войны. Это нашло проявление в тех или иных установках и концентрировании террора», – считает Сперкач. Он обратил внимание, что эта разрозненность не только являлась социально и исторически обусловленной, но и была спровоцирована заинтересованными силами.

«Террор – орудие политических игроков. Массы подвергались воздействию той или иной пропаганды, они не существовали в изолированном пространстве. Некоторые силы вели дело к обострению ситуации в стране. Поэтому, чтобы террор начал разрастаться «снизу», были приложены большие усилия «сверху»», – уверен историк.

По мнению Сперкача, в современной России повторение гражданской войны невозможно.

«Сейчас абсолютно другая социальная обстановка, другой быт, другое идейное поле, другая морально-духовная составляющая. Сейчас по большому счету люди делятся на тех, кому удалось и удается зарабатывать, и тех, кому это не удаётся. Люди просто борются за свое личное благосостояние и благосостояние своей семьи. В каком-то смысле произошло очень серьезное упрощение общества за последние десятилетия», – констатировал Сперкач.

Эксперт выразил уверенность в том, что сейчас у власти есть более надежные и весомые рычаги контроля населения, которые позволяют управлять настроениями широких масс, и отметил, что современная элита не заинтересована в том, чтобы раскачивать народные массы до состояния 1917 года.

«Переход холодного раскола общества в горячую фазу целиком зависит от элит. Объективно никакой элите повторение событий такого масштаба, такое кровавое противостояние не нужно. Впрочем, сейчас даже идей нет, вокруг которых может завертеться что-то эпохальное», – заключил историк.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.03.17

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