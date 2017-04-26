Оппозиция против: война расколола политическую элиту России / Обзор прессы 100-летней давности (все совпадения с современностью случайны)

Публикации за 26.04.17

Вовлеченность России в крупный международный конфликт и споры о внешней политике привели к управленческому кризису в стране. В 1917 году после свержения самодержавия противоречие между участием в Первой мировой войне и желанием Петроградского Совета заключить мир без аннексии и контрибуции привело к двоевластию.

В рамках спецпроекта, посвященного событиям 100-летней давности, корреспондент РИА «Новый День» изучил архивные выпуски газет, и узнал, как большевики сумели воспользоваться расколом между Советами и Временным правительством.

Временное правительство хранит молчание

Поводы для конфликта между Временным правительством и Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов и последующего формирования первого коалиционного правительства во главе с меньшевиками и эсерами появились в первый месяц после свержения монархии в России.

25 марта (7 апреля по новому стилю) меньшевистское издание «Рабочая газета» публикует статью «Нельзя молчать», в которой обращает внимание, что Временное правительство до сих пор не высказалось по вопросу войны и мира.

«Положение создается тяжелое. Какие цели оно (Временное правительство) преследует в этой войне? На каких условиях они согласны заключить мир?» – задаются вопросами меньшевики, которые также входили в состав Временного правительства и имели большое влияние в Советах.

Авторы статьи напоминают, что в конце 1916 года, «когда германская коалиция, а затем и американский президент Вильсон поставили вопрос об открытии мирных переговоров», царское правительство ответило отказом. «Оно объявило свою программу войны. Это программа завоеваний – захвата пролива (пролив Дарданеллы), Константинополя», – отмечается в статье.

Наравне с этим газета высказывает несогласие с риторикой министра иностранных дел Временного правительства Николая Милюкова. «Заговорил Милюков – член Временного Правительства. Его программа та же, что и у старого правительства – присоединение австрийских земель (Галиции), отделение от Австро-Венгрии румынских, итальянских сербского-хорватских земель...» – пишет «Рабочая газета».

Меньшевики обвиняют Милюкова в том, что он, «получивший из рук народа портфель министра», своими заявлениями еще больше усугубляет сложную обстановку в мире, и выражают уверенность в том, что, когда весь мир требует окончания войны, такие заявления «представителя новой власти» в Российской империи «особо опасны».

«Во всех странах из-под толстой коры лицемерия и обмана под благотворным дуновением русской революции пробиваются молодые и сильные ростки мирных стремлений. Рвутся сети обмана с хищниками, жиреющими от кровавой схватки между народами», – пишет издание и подчеркивает, что именно революция в России способствует заключению мира без аннексии.

«В Англии считают, что две недели русской революции гораздо больше поколебали могущество воинственных помещиков Германии, чем три года войны. Радикальные газеты в Англии полагают, что русская революция открыла новые пути к достижению мира. Венская социал-демократическая газета считает возможным открытие мирных переговоров в виду русской революции», – подчеркивает газета.

Война как способ отвлечь внимание от внутренних проблем

Главный орган меньшевистской печати объясняет своим читателям, почему так важно как можно скорее закончить Первую мировую войну.

«Низложение Николая II, отмена смертной казни, уничтожение национальных и вероисповедальных ограничений, самая широкая амнистия – таков инвентарь революции в области внутренней политики. Временное правительство опубликовало все эти указы и приказы, и страна приняла их, и начала осуществлять. Казалось бы, что лучше? <…> Но в том то и дело, что ни одна из них (реформ) не может быть доведена до конца, всякой грозит значительное ограничение, пока тянется война», – пишет издание в выпуске от 26 марта (8 апреля).

Как отмечается в статье, то обстоятельство, что «русская революция свершается в условиях мировой войны, до чрезвычайности усложняет дело».

«Долго продолжать войну значит окончательное разорение и безграничную экономическую разруху, в которой темный обыватель будет обвинять ни в чем не повинные свободные порядки. Это значит ряд внешних неудач, замешательство во внутренней жизни, это значит отвлечь все мысли от задач внутреннего преобразования к задачам внешней борьбы», – говорится в публикации.

«Мы уверены, что если освободивший себя от царского самодержавия народ явно проявит свою твердую волю окончить войну на указанных выше условиях (без аннексии и контрибуции), то Временное правительство, вдвинутое революционным народом, должно будет это волю творить», – подчеркивает издание.

Неудачная уловка Временного правительства

Чтобы прояснить свою позицию в вопросе войны и мира, Временное правительство публикует в своем вестнике «Обращение ко всем российским гражданам» от 27 марта (9 апреля) подписанное председателем правительства князем Георгием Львовым.

«Временное правительство, обсудив положение русского государства, во имя долга перед страной решило прямо и открыто рассказать народу всю правду. Свергнутая ныне власть оставила дело обороны в стране в тяжелом расстроенном положении. Своим преступным бездействием и своими неумелыми мерами она внесла разруху в наши финансы в дело продовольствия и перевозок, в дело снабжения армии. Время не ждет. Кровь многих сыновей родины без меры лилась эти два с половиной долгих года войны, и страна все еще под ударом сильного врага, захватившего целые области», – говорится в послании Временного правительства.

«Предоставляя воле народа в тесном единении с нашим союзниками окончательно разрешить все вопросы, связанные с мировой войной и её окончанием, Временное правительство считает своим правом и долгом ныне же заявить, что цель свободной России не господство над народами, не отнятие у них национального их достояния, не насильственный захват чужих территорий, но утверждение прочного мира на основе самоопределения народов. Русский народ не добивается усиления мощи за счёт других народов, он не ставит своей целью ничье уничтожение и порабощение. Но русский народ не может допустить, чтобы Родина вышла из великой борьбы униженной и подорванной в жизненных своих силах», – заключается в обращении, опубликованном 28 марта (10 апреля).

Петроградский совет весьма скептично принял это обращение, посчитав его слишком невнятным.

Так, в «Рабочей газете» от 29 марта (11 апреля) отмечается, что обращение Временного правительства могло бы быть более категоричным. «Это заявление Временного правительства во всяком случае не ликвидировало завоевательной программы держав согласия (стран Антанты), не ликвидировало обязательств России бороться за эту программу. < ... > Мы должны позаботиться, чтобы за первым шагом Временного правительства последовал второй и третий, чтобы Временное правительство оказывало давление на правительство союзных держав, чтобы оно добивалось от них коллективного отказа от той завоевательной программы, которая была развита ими», – считают меньшевики.

30 марта (12 апреля) «Рабочая газета» продолжает настаивать на своей позиции, однако признает, что обращение к народу было «серьезным шагом навстречу демократии».

«Возникает неясность – разве русскому народу легче примириться с военным захватом только потому, что захват будет не в пользу России, а в пользу Англии, Италии или Румынии? Целесообразно ли русскому народу ради этого еще больше нести страшные жертвы разорительный и кровавой войны», – выражает сомнения газета.

Нота Милюкова и эффект разорвавшейся бомбы

18 апреля (1 мая) министр Временного правительства Николай Милюков обратился к союзным державам с нотой о готовности Российской империи продолжать войну до победного конца.

Для Исполкома Совета это стало неожиданностью, которая произвела обескураживающий эффект. По воспоминаниям участвовавшего в формировании Петроградского Совета и входившего в состав исполкома Совета меньшевика Ираклия Церетели, ничего «лучше» этой ноты для разрыва между Советами и правительством быть не могло.

В ответ на этот шаг Временного правительства, большевистская газета «Правда» 20 апреля (3 мая) печатает небольшое сообщение вождя будущей революции Владимира Ленина под названием «Крах?».

«Нам передали сейчас, что в Исполнительном комитете Совета Р. и С. депутатов только что получена нота, которую наше Временное правительство сообщило всем заграничным представителям. <…> Нота содержит прямое заявление, что Россия будет воевать до конца, что Россия останется верна своим обязательствам перед союзниками. Эта нота произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Растерянность большинства исполнительного Комитета – Чхеидце, Церетели и др. – полная», – пишет Ленин.

При этом он отмечает, что эта нота ознаменовала «банкротство политики соглашений» во власти.

22 апреля (5 мая) в «Правде» публикуется резолюция УК РСДРП от 19 апреля (2 мая) 1917 года «…о кризисе в связи с нотой Временного правительства», в которой представителей кабинета министров обвиняют в связях с англо-французским капиталом и называют «насквозь империалистическими».

Большевики предлагают всем колеблющимся массам перейти на сторону революционного пролетариата, который один «способен разорвать путы финансового капитала и аннексионной политики».

«Только взявши при поддержке большинства народа всю государственную власть в свои руки, революционный пролетариат совместно с революционными солдатами в лице Советов Рабочих и Солдатских Депутатов создаст такое правительство, которому поверят рабочие всех стран и которое одно в состоянии быстро закончить войну истинно-демократическим миром», – сказано в тексте резолюции, которая была утверждена на экстренном заседании ЦК утром 20 апреля (3 мая).

В этом же выпуске газеты Ленин пишет о том, что союз с «нашими» – англо-французскими миллиардерами – был заключен царем, Распутиным и «царской шайкой». «Но для Милюкова и Ко этот договор – святыня», – считает лидер большевиков.

«Рабочие, солдаты, скажите теперь во всеуслышание: мы требуем, чтобы у нас была единая власть – Советы рабочих и Солдатских депутатов. Временное правительство, правительство кучки капиталистов должно очистить место названное Советами», – призывает Ленин.

Историческая справка: 21 апреля (4 мая) большевики организовали стотысячную демонстрацию с требованием мира и передачи власти Советам. Был выдвинут лозунг «Долой Временное правительство!», за что большевиков обвинили в подготовке гражданской войны. Демонстрации протеста прошли в Москве, Ревеле, Выборге и других городах.

Эсеро-меньшевистский Исполком Совета потребовал от Временного правительства «разъяснения» ноты Милюкова. Сам Милюков был снят с должности министра иностранных дел.

Чтобы успокоить народные массы и избежать вооруженных столкновений, 6 (19) мая было создано первое коалиционное Временное правительство, в которое вошли как кадеты, так и лидеры эсеров и меньшевиков. Кроме этого в состав нового правительства вошел будущий министр-председатель Временного правительства Александр Керенский.

Москва, Мария Вяткина

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