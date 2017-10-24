Георгий Федоров: В октябре 1917 года большевики совершили невозможное

Накануне Октябрьской революции Россия находилась в полном упадке, в стране практически отсутствовала государственность, поэтому избежать дальнейших потрясений было практически невозможно. Такое мнение высказал известный общественный деятель, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров в рамках спецпроекта РИА «Новый День», посвященного событиям 100-летней давности и перспективам современной России.

По его оценке, в начале прошлого века действия большевиков способствовали «воссоединению государства» и стали «величайшим событием» в мировой и отечественной истории.

«С моей точки зрения, к моменту Октябрьской революции российской государственности не существовало, соответственно, большевики сделали невозможное – они воссоздали государство, сделали его мощнейшим, объединив Россию в Союз», – сказал Федоров.

При этом он обратил внимание, что страна, основу которой большевики заложили в 1917 году, дала миру идеологию «социальной справедливости» и смогла победить фашизм.

С точки зрения Федорова, гражданская война, которая последовала за Октябрем и, несомненно, стала самым негативным последствием революции, была неизбежна для России, так как кроме внутренних проблем, были и внешние акторы, заинтересованные в расколе страны.

«Я думаю, что, к сожалению, войну невозможно было избежать в таком формате, в котором она была. Были очень заинтересованы внешние силы – Антанта (союз, в который входила Россия и «дружественные» страны Англия и Франция) и представители разных западных государств были заинтересованы в том, чтобы Россия полыхала», – пояснил он.

Одновременно эксперт выразил уверенность в том, что «красный террор», который последовал после установления власти Советов, так же был неизбежен.

«Во время революции любая политическая сила, которая приходит к власти, пытается закрепить за собой господствующее положение. Если есть силы, которые сопротивляются (установлению власти), то террор в определенный момент тоже неизбежен, пока не победит революция», – сказал он и напомнил, что террор был изначально с обеих сторон.

Как считает эксперт, временные рамки гражданской войны и террора были несколько шире, чем принято считать. «Сталинские репрессии – это продолжение гражданской войны и становление нового строя государства. К концу 30-х годов в таком формате гражданская война была завершена», – отметил он.

Вместе с тем Федоров подчеркнул, что сменивший Ленина лидер СССР Иосиф Сталин, на которого во многом сейчас возложили ответственность за красный террор, не мог быть его главным идеологом.

«Тогда (во время Октябрьской революции) о Сталине мало кто слышал, в отличие от Троцкого (Лев Троцкий) и других революционеров. В тот период он (Сталин) сильное влияние на партию не имел. Я думаю, что он просто совершенствовал определенную систему», – сказал он.

«Троцкий тоже был жестоким человеком – мы помним репрессии по отношению к казачеству. Тут нельзя все сваливать на Сталина. Это неправильно и политически, и исторически неверно», – продолжил Федоров.

В то же время, как полагает эксперт, противопоставлять Сталина революционерам и ленинским идеям «пожара мировой революции» также не следует.

«Есть разные методы достижения мировой революции. Сталин стратегически развитие коммунизма видел в другом формате, не как Троцкий – бросить все ресурсы на мировую революцию. Он решил действовать по-другому, сконцентрировался на построении сильного государства в экономическом, политическом и военном плане. А то, что он был революционером – бесспорно. То, что он был убежденным человеком – тоже. Он был последовательным сторонником идей, которые победили в 17 году», – уверен Федоров.

Эксперт напомнил, что такая стратегия Сталина имела очевидные успехи. «Если посмотреть распространение социализма по миру, при Сталине оно было достаточно серьезным. А после Второй мировой войны, в 50-е и 60-е годы, западные страны напряглись, была объявлена холодная война – потому что коммунистические идеи были популярны и распространялись по всему миру», – констатировал он.

Как отметил Федоров, постсоветский период, который сейчас проживает Россия, характеризуется кризисом государственной системы. «Мы проживаем период перемен. Нынешняя политическая система себя изжила. Экономическая ситуация усложняется. У нас есть социальный кризис, растут протестные настроения», – считает он.

В то же время, как подчеркнул эксперт, сейчас общество, несмотря на растущее недовольство, «далеко от революционных настроений». «Но революции происходят неожиданно, и никто в мире еще не мог их предсказать», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.10.17

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