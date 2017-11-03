Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью РИА «Новый День»: «Раскол нам пытаются навязать извне»

Октябрьская революция 1917 года всегда останется великим событием, повлиявшим на ситуацию во всем мире. При этом раскол в российском обществе относительно тех событий, о котором часто говорят, навязывается извне. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал глава Крыма Сергей Аксенов, отвечая на вопросы в рамках спецпроекта, посвященного 100-летию революции и перспективам современной России.

«Новый День»: Как вы оцениваете события в России столетней давности: была ли это Великая революция или госпереворот? Это была трагедия для страны или возможность построить новое общество и обеспечить ему светлое будущее?

Сергей Аксенов: Это была великая революция, которая изменила не только Россию, но и весь мир. Государственный переворот обычно закачивается сменой политической элиты или её части, а Русская революция изменила всю государственную систему страны, сами основы российского общества. Значительная часть народа разделяла идеи о социальной справедливости, равных правах для всех людей и достойной жизни для каждого, которые предлагали большевики. Многие достижения советской власти просто невозможно отрицать. Это бурный экономический рост, всеобщая грамотность, бесплатное жилье, образование и здравоохранение, 8-часовой рабочий день, который, кстати, был введен одним из первых декретов Совнаркома. Именно Советскому Союзу принадлежит ведущая роль в победе над фашизмом. В СССР действительно было построено новое общество, в котором было много хорошего. Не случайно те, кто, как и я, «сделан в СССР», вспоминают о той стране с ностальгией.

С другой стороны, обычный здравый смысл подсказывает, что если бы не было хаоса первых революционных лет, потерь гражданской войны, эмиграции, репрессий, то Россия, развиваясь эволюционным путем в единстве и согласии, могла бы достичь еще больших успехов. Но история не знает сослагательного наклонения. Это наша история, которую мы должны принять со всеми её сложностями и противоречиями. И сделать правильные выводы из успехов и трагедий прошлого.

«Новый День»: Сейчас многие видят параллели в ситуации, которая была в России 100 лет назад, и современностью – экономический кризис, война (тогда – Первая мировая, сейчас – сирийская кампания), внешнее давление на Россию. Некоторые усматривают предпосылки для революционной ситуации в стране. На ваш взгляд, уместны ли такие сравнения? Почему?

Сергей Аксенов: Абсолютно неуместны. Это спекуляции чистой воды.

Во-первых, в современной России есть сильный лидер, которого поддерживает подавляющее большинство граждан. Есть сильная власть, способная справиться с любыми вызовами – как внешними, так и внутренними.

Во-вторых, невозможно сравнивать экономический кризис столетней давности и последствия участия Российской Империи в Первой мировой войне с экономическими проблемами сегодняшнего дня и военными действиями в Сирии. Это просто несопоставимые величины. Думаю, любой серьезный историк это подтвердит.

В третьих, сегодня в обществе, в основном, сложился, скажем так, мировоззренческий консенсус по фундаментальным вопросам развития страны. Да, есть разные мнения, есть публичные дискуссии, иногда очень острые, но консенсус есть, как бы кто-то не пытался этот факт отрицать.

В этом плане очень показательно отношение россиян к воссоединению Крыма с Россией. По данным опросов ВЦИОМ, проводившихся после 2014 года, воссоединение поддерживает подавляющее большинство граждан нашей страны, более 90%. Я бы назвал отношение к российскому Крыму своего рода «тестом» на патриотизм. При этом люди могут по-разному оценивать Октябрьскую революцию. Сто лет назад такого общественного консенсуса в стране не было. Согласие наблюдалось, возможно, только в одном – в том, что существующий порядок вещей должен быть разрушен «до основания». В современном же общественном сознании, наоборот, укоренилось представление о неприемлемости радикальных, революционных способов переустройства жизни. Может быть, это «генетическая память» о трагедиях революционного периода.

Единственная параллель, которую можно провести с событиями вековой давности – это участие иностранных правительств в попытках раскачать ситуацию, использовать для этого любые поводы.

«Новый День»: Крымская весна, после которой полуостров вернулся в состав России, вписывается в какие-либо исторические параллели?

Сергей Аксенов: Любые исторические параллели достаточно условны. На самом деле, каждое событие в истории уникально. Например, индийский штат Сикким стал частью этой страны по результатам референдума, проведенного в 1975 году. За присоединение к Индии тогда проголосовали почти 98% населения региона. Москва, кстати, поддержала это решение. Наверное, здесь можно говорить о каких-то параллелях с Общекрымским референдумом 2014 года, но, повторюсь, все это очень условно.

В Крыму была особая ситуация. Духовно, ментально и культурно наш полуостров всегда оставался частью России. Единство с исторической Родиной на протяжении всех 23 «украинских» лет оставалось нашей «крымской мечтой».

В феврале и марте 2014 года крымчане выступили против государственного переворота в Киеве. Решение о референдуме мы приняли в момент, когда легитимной власти в стране уже не было, когда государство Украина, учрежденное в 1991 году, по сути, перестало существовать. Альтернативой воссоединению с Россией была война, которой крымчанам грозили киевские мятежники, захватившие власть на Украине. Они не скрывали, что готовятся «зачистить» полуостров. Крымский референдум соответствовал Конституции Крыма и нормам международного права. Это был свободный выбор свободных людей.

«Новый День»: Недавний опрос ВЦИОМ показал, что жители современной России в большинстве своем проголосовали бы на выборах за большевиков. Как вы считаете, есть ли сейчас в стране такая политическая сила, которая могла бы сравниться с большевиками?

Сергей Аксенов:Это не совсем корректная постановка вопроса. До Февральской революции большевики были, мягко говоря, не самой сильной и многочисленной партией. После гражданской войны влияние сначала ВКП(б), а затем КПСС на общественно-политические процессы в стране стало абсолютным. Статья 6 Конституции СССР 1977 года определяла Коммунистическую партию как «руководящую и направляющую силу советского общества». Понятно, что ни одна из ныне существующих партий не может сравниться по влиянию с большевиками советского периода. Это и невозможно в демократическом государстве с многопартийной системой.

«Новый День»: В настоящее время во многих странах бывшего СССР, которые получили государственность в советский период, активно проводится декоммунизация. Один из самых ярких примеров, конечно же, Украина. И после революции 1917 года власти СССР тоже занимались демонтажем памятников царского периода, разрушением церквей. Да и после развала СССР в России сносили памятники. На ваш взгляд, такой кардинальный пересмотр истории, разрушение памятников – это нормальный процесс для любого общества? Почему?

Сергей Аксенов: Декоммунизация на Украине – это «фиговый листок», прикрывающий пещерную русофобию. Киевская власть избавляется не от «коммунистического наследия», а от любых напоминаний о единстве русского и украинского народа, о нашей общей истории. Используя при этом вполне большевистские методы. В конце концов, главное «наследие» советского периода – это сама Украина в границах 1991 года. Крым – «подарок» Хрущева, Донбасс – «подарок» Ленина, западные области – Сталина. Не говоря уже о «подарках» русских царей. Так что логическим завершением декоммунизации по идее должно стать упразднение Украины как государства.

Ну а если говорить серьёзно, то, конечно, это ненормальный процесс. Мы все это проходили в XX веке, зачем снова наступать на те же грабли? Нельзя отказаться от истории, мы же стоим на фундаменте, созданном предыдущими поколениями – духовном, культурном, да и материальном тоже. Уберите фундамент – и весь дом рухнет.

«Новый День»: В России долгое время продолжается дискуссия относительно похорон тела Владимира Ленина. В какой перспективе возможно захоронение Ленина, и нужно ли это делать?

Сергей Аксенов: Это сейчас не самый важный вопрос. Захоронение возможно, но только тогда, когда по этому поводу будет достигнут общественный консенсус. Нам нужно искать «точки сборки» общества, а не подбрасывать темы, которые разделяют людей.

«Новый День»: Фигура последнего российского императора Николая II также вызывает бурные споры. Одни считают его святым и неприкасаемым, другие называют его отречение от престола гнусным предательством страны. Как вы оцениваете личность Николая II?

Сергей Аксенов: С моей точки зрения никакого оправдания злодейскому убийству царской семьи нет и быть не может. Я не верю в искренность людей, которые вроде бы осуждают репрессии, а по поводу этого преступления молчат в тряпочку. Николай II и царская семья причислены Русской православной церковью к лику святых новомучеников и исповедников российских. Для миллионов православных христиан это очень важно. Напомню, что одним из оснований для канонизации стало широкое народное почитание царственных мучеников. Из этого и должен исходить каждый, кто дает публичную оценку личности последнего русского императора. Здесь важно не оскорбить религиозные чувства людей и не нанести тем самым ущерб общественному согласию.

«Новый День»: Раскол в российском обществе относительно революционных событий 1917 года преодолим?

Сергей Аксенов: Не думаю, что существует какой-то действительно глубокий раскол, связанный с отношением к революции. Да, есть диаметрально противоположные мнения, есть споры, порой на грани фола, но это не тот вопрос, за который люди готовы идти на баррикады. Раскол нам пытаются навязать извне. Для этого используются любые предлоги, раскручиваются любые спорные темы. Оценка революционных событий – только одна из них. Повторюсь: если нам нужна великая Россия, а не великие потрясения, мы должны раз и навсегда принять свою историю, а не выискивать в прошлом поводы для разделений. Не надо тащить старые распри в сегодняшний день.

Симферополь, Владимир Инютин

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