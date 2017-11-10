Таргариены и Романовы: «Игра престолов» в русской революции

Революционный период российской истории 100-летней давности интересным образом вписывается в сюжет серии культовых романов Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени», на основе которой был снят популярный телесериал «Игра престолов». Дом Таргариенов и династия Романовых при внимательном прочтении оказываются очень похожи, в том числе трагической гибелью представителей правящих семей.

Корреспондент РИА «Новый День» в рамках спецпроекта, посвящённого 100-летию революции 1917 года, сравнил историю царственных домов и нашел неожиданные параллели.

Не секрет, что на многие сюжетные перипетии культовых романов Мартина вдохновили реальные исторические события. Сражение на Черноводной, «Красная свадьба» – все это не выдумка, а вписанная в повествование быль – осада Константинополя арабами в 718 году и шотландская «резня в Гленко» в 1692 году. Некоторые персонажи «Песни Льда и Пламени» также имеют под собой явные реальные прототипы – Тирион Ланнистер похож на Ричарда III, Берик Дондаррион, благородный рыцарь, хранящий верность королю Роберту Баратеону – на Робина Гуда, а Серсея Ланнистер – на Маргариту Анжуйскую. Но при этом напрашиваются явные параллели с российским императорским домом Романовых.

300 лет истории династий великих домов

Изначально Таргариены были одной из дворянских семей Валирийской империи на Эссосе (читай – Евразии). Интересно, что, по задумке автора, в этом государстве должна была существовать форма правления, похожая на демократию – свободные землевладельцы имели равные голоса при принятии решений. Однако на практике система правления была скорее олигархией – страной управляли богатые знатные дома. Предрекает ли Мартин такой же исход для Евросоюза – неизвестно, но отметим, что Валирийская империя была самой могущественной в том мире и основала множество колоний.

В результате катастрофического извержения вулканов (Рок Валирии) империя была уничтожена, полуостров Валирии ушел под воду (не напоминает ли это историю Помпеи и миф об Атлантиде?), и Таргариены оказались единственным спасшимся валирийским родом. К тому же у них остались и три дракона – они помогли завоевать Вестерос, которым династия Таргариенов правила на протяжении почти 300 лет.

Начало правления Романовых на Руси, конечно, не сопровождалось масштабными извержениями вулканов и пришествием волшебных драконов. По сути, завершения эпохи «прирожденных государей» Рюриковичей и приход к власти новой династии произошел по «естественным» причинам.

После смерти Федора I Иоанновича прямых наследников престола не осталось, и с завершением Смутного времени, в 1613 году, решением Земского собора на царство был избран 16-летний Михаил Фёдорович Романов, который приходился двоюродным племянником Федору I.

Соответственно, изначально, Романовы, так же, как и Таргариены, были знатным и сильным дворянским родом.

В большей степени с героями «Песни Льда и Пламени» Романовых объединяет то, что оба рода, по сути, были чужеземными. По мнению некоторых историков, предки Романовых прибыли из Пруссии в начале 14 века.

Исследователи также обращают внимание на то, что в 1762 году после смерти императрицы Елизаветы Петровны прямая династическая линия по женской линии в доме Романовых пресеклась. Наследником Елизаветы стал сын ее покойной сестры, внук Петра I Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский – Петр III. Поэтому в европейской генеалогии династию русских царей называют Гольштейн-Готторп-Романовы. При этом «русская кровь» периодически «разбавлялась» – цесаревичей часто женили на немецких принцессах.

Крупнейший специалист в области русской генеалогии – князь Пётр Владимирович Долгоруков называл Александра II «исполняющим в России должность Романова».

«Вам известно, государь, что предки мои были великими князьями и управляли Россией в то время, когда предки вашего величества не были ещё графами Ольденбургскими», – писал он императору, находясь в эмиграции.

Династия Романовых правила Россией на протяжении 304 (!) лет.

Революция и Гражданская война в мире фэнтези и реальности

Романы Мартина привлекают читателей своей реалистичностью. Мы понимаем, что за 300 лет кровосмесительных браков династия Таргариенов действительно должна была в определенной степени «выродиться».

«Безумие и величие – это две стороны одной монеты. Каждый раз, когда рождается новый Таргариен, боги подбрасывают монету, и весь мир, затаив дыхание, следит, какой стороной она ляжет», – говорится в третьей части саги «Буря мечей».

Последним правящим королем, 17-м правителем из династии Таргариенов был Эйрис II. Конечно, «Безумного короля» сложно сравнивать с 18-м в династии Романовых – спокойным и несколько меланхоличным последним российским императором Николаем II.

Однако определенные сходства в биографии правителей есть. Например, каждый из них во время своего правления столкнулся с восстанием, которое, так или иначе, повлияло в итоге на свержение династий.

В 277 году в Вестеросе состоялось восстание Сумеречного Дола. Правитель земли потребовал у Эйриса II автономии. Хитростью заманив короля в Сумеречный дол, он взял Эйриса в заложники. Считается, что после этих событий Эйрис окончательно «тронулся умом». В результате Вестерос получил жестокого «Безумного короля», который увлекался пироманией, был подозрительным, видел всюду заговоры и мало заботился об управлении страной.

Николай II столкнулся со своим «восстанием» в 1905 году после «Кровавого воскресенья» – расстрела мирной демонстрации рабочих. В российской истории исход этого события был более благополучным для народа – самодержавие в России в определённой степени было ограничено, в стране начал развиваться парламентаризм, были введены демократические свободы.

Естественно надо учитывать, что роман Мартина написан в жанре фэнтези, поэтому автор уделяет не много внимания социальным проблемам Вестероса, однако, если смотреть на события в целом – оба восстания были обусловлены гнетом самодержавия и стремлением народа к свободе.

Еще одним связующим звеном между Эйрисом и Николаем II стала та жестокость, с которой были убиты последние царствующие особы и их семьи.

Эйрис Таргариен был убит ударом в спину во время гражданской войны, которое получило название «восстание Роберта (Баратеона)». При этом короля предал бывший десница (ближайший советник) Тайвин Ланнистер.

Его наследный сын Рейгар Таргариен был убит Робертом Баратеоном. Жена Рейгара – Элия Мартелл была изнасилована и убита Григором Клиганом. Их малолетние дети – Рейнис и Эйгон также были убиты, причем Эйгону размозжили голову о скалу.

Судьба Николая II и его семьи оказалась не менее трагической. Последний российский император, по сути, так же был предан своим ближайшим окружением и свергнут во время Февральской революции 1917 года в результате либерального заговора. «Кругом измена, трусость и обман», – написал в своем дневнике прогремевшую на весь мир фразу Николай II.

В ночь 16 на 17 июля 1918 года в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге царская семья была расстреляна. По некоторым данным, дочерей Николая убийцы добивали штыками, так как пули отскакивали от их корсетов, в которых были вшиты драгоценности.

Причем в обоих случаях необходимость лишать жизни семьи правителей ставилась под вопрос и, возможно, многое зависело от жестокости убийц. Тайвин Ланнистер подчеркивал, что не отдавал приказ убивать Элию и ее детей.

Старший следователь по особо важным делам СКП РФ В. Соловьёв, который с 1993 года вёл расследование обстоятельств убийства царской семьи, утверждал, что расстрел Николая II и его семьи проводился без санкции вождя революции Владимира Ленина.

Эмиграция: спасенные брат с сестрой

Не всех Таргариенов во время «восстания Роберта» ожидала смертельная участь. Младшие дети Эйриса – Дайнерис и Визерис были спасены и вывезены за Узкое море.

Визерис – «тощий, нервный юноша с узкими ладонями и лихорадочным взглядом сиреневых глаз» считал себя законным наследником Железного трона, и, находясь на чужбине, надеялся вернуть Вестерос. Его называли «Королем-Попрошайкой», потому что он пытался найти союзников, обещая им за содействие всяческие блага в будущем.

Визерис даже хотел заключить союз с кхалом Дрого, продав ему свою сестру в обмен на войско. Но в результате он получил «корону» из расплавленного золота.

После смерти Визериса последней наследницей Таргариенов оказалась Дейнерис, которая также намеревается вернуть себе Железный трон.

Примечательно, что российская история также хранит в себе тайну о двух спасшихся детях Николая II. Слухи начали распространяться во многом из-за того, что убийство царской семьи происходило атмосфере большой секретности. «Живых Романовых» то и дело видели заграницей. Десятки выживших Анастасий, Алексеев и других царских детей заявляли о своем праве на российский престол.

Известно, что 23 января 1919 года в одной из польских деревень появилась девушка, которая назвалась Аверис Яковелли. В ней «узнали» Марию Николаевну. Почерковедческая экспертиза, выполненная после её смерти в 1979 году, якобы «доказала» одинаковость её почерка с сохранившимися дневниковыми записями реальной Марии Николаевны. Другим доказательством, по мнению современников, было то, что сын Яковелли – Николай умер от гемофилии – наследственной болезни крови, которой страдал Алексей Романов.

Чудом спасшихся Алексеев Романовых насчитывается около 80. По одной из версий, тяжело больной наследный принц даже воевал в Красной армии во время Великой отечественной войны.

Слухи начали распространяться во многом из-за того, что тела убитых были разделены. В 1991 году из основного захоронения на Старой Коптяковской дороге были извлечены останки царской семьи и слуг, однако не хватало двух тел – цесаревича Алексея и одной из великих княжон. Российские исследователи считали, что отдельно с Алексеем была захоронена Анастасия. Согласно другой версии, это была Мария. Сложность заключалась в том, что вся левая сторона лица была разбита в куски.

Позже было установлено, что отдельно были захоронены останки именно Марии и Алексея.

Примечательно и то, что Россия также имела своего императора в изгнании. В 1924 году Великий князь Кирилл Владимирович – второй сын великого князя Владимира Александровича, третьего сына императора Александра II провозгласил себя Императором Всероссийским Кириллом I. Дом Романовых до сих пор готов при «необходимости» вернуться и править страной.

Идея восстановления монархии была особенно популярна в 1990-х. Тогда на волне информационного бума, вызванного обнаружением и перезахоронением царской семьи, назывался даже возможный наследник российского престола – Георгий Романов-Гогенцоллерн.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.11.17

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