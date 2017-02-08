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Наука

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Публикации за 08.02.17

Ученые вычислили дату кислородной катастрофы на Земле

Ученые вычислили дату кислородной катастрофы на Земле

Группа ученых-геологов из России, Швеции, США, Канады и Южной Африки выяснила, в каком году на Земле произошла кислородная катастрофа. Согласно их выводам, глобальное изменение состава атмосферы планеты произошло 2460 – 2426 млн лет назад в так называемый ледниковый период, пишет .

В ходе исследования ученым при помощи уран-свинцового метода удалось провести датировку магматических пород из Южной Африки, что позволило обнаружить химические свидетельства резкого повышения содержания кислорода в древней атмосфере, которое может соответствовать срокам наступления кислородной катастрофы.

Первая кислородная катастрофа произошла в начале Палеопротерозойской эры, когда Земля была покрыта снегом и льдом и произошло вымирание большинства живых организмов. Ученые смогли доказать, что первый этап оледенения наступил между 2460-и 2426 млн лет назад, то есть примерно на 100 млн лет раньше, чем предполагалось прежде. При этом, по их мнению, уровень кислорода в атмосфере повышался скачками и наравне с климатическими изменениями, и мог продолжаться в течение следующих 200 млн лет.

Как считают геологи, эти данные помогут вычислить палеомагнитный полюс первого континента Земли, участок которого расположен в Южной Африке.

Ранее другая группа ученых-геофизиков пришла к выводу, что причиной кислородной катастрофы на Земле была тектоническая активность литосферных плит.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.02.17

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