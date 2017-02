Ученые вычислили дату кислородной катастрофы на Земле

Публикации за 08.02.17

Группа ученых-геологов из России, Швеции, США, Канады и Южной Африки выяснила, в каком году на Земле произошла кислородная катастрофа. Согласно их выводам, глобальное изменение состава атмосферы планеты произошло 2460 – 2426 млн лет назад в так называемый ледниковый период, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences.

В ходе исследования ученым при помощи уран-свинцового метода удалось провести датировку магматических пород из Южной Африки, что позволило обнаружить химические свидетельства резкого повышения содержания кислорода в древней атмосфере, которое может соответствовать срокам наступления кислородной катастрофы.

Первая кислородная катастрофа произошла в начале Палеопротерозойской эры, когда Земля была покрыта снегом и льдом и произошло вымирание большинства живых организмов. Ученые смогли доказать, что первый этап оледенения наступил между 2460-и 2426 млн лет назад, то есть примерно на 100 млн лет раньше, чем предполагалось прежде. При этом, по их мнению, уровень кислорода в атмосфере повышался скачками и наравне с климатическими изменениями, и мог продолжаться в течение следующих 200 млн лет.

Как считают геологи, эти данные помогут вычислить палеомагнитный полюс первого континента Земли, участок которого расположен в Южной Африке.

Ранее другая группа ученых-геофизиков пришла к выводу, что причиной кислородной катастрофы на Земле была тектоническая активность литосферных плит.

Москва, Мария Вяткина

