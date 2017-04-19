На юге Китая нашли пять яиц травоядного динозавра

Публикации за 19.04.17

В провинции Гуандун в южной части КНР рабочий обнаружил пять окаменелых яиц динозавра, возраст которых палеонтологи оценили в 70 миллионов лет.

Диаметр окаменелых яиц составляет около 30 см, скорлупа толщиной 2 см. По словам ученых, яйца принадлежат травоядному динозавру, который жил в Меловом периоде, то есть от 66 до 145 миллионов лет назад, передает портал «Чжунго синьвэньван»

Изучив находку, ученые надеются получить больше информации о климате и ландшафте того времени. Затем яйца динозавра будут переданы в городской музей Фошань.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 18.04.17

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