Китайцы полетят на Марс с базы на Луне

Публикации за 27.04.17

Китайское национальное космическое управление (CNSA) и Европейское космическое агентство (ESA) планируют совместный проект по освоению Луны. Пекин ведет с Евросоюзом переговоры по постройке «лунной деревни», которая в перспективе может стать стартовой площадкой для запуска экспедиции на Марс.

Об амбициозных планах рассказал генеральный секретарь CNSA Тян Юлун. По его словам, Пекин ведет переговоры с ESA по поводу создания «лунной деревни», если они окажутся успешными, стороны приступят к внедрению программы, открытой для всех желающих, пишет Daily Mail.

Планы по совместному освоению спутника Земли подтвердил представитель ESA Пал Хвистендал. «Мы признаем, что для исследования космоса в мирных целях мы осуществляем международное сотрудничество», – сказал он, добавив, что ситуация значительно изменилась со времен 1960-х годов, когда страны соперничали друг с другом.

В Европейском космическом агентстве считают, что «лунная деревня» может стать площадкой для старта миссии на Марс. Впрочем, сроки реализации проекта не уточняются.

Добавим, первый тайконавт полетел в космос в 2003 году, и хотя Китай сильно отстал от России и США в космической программе, КНР поспешно наверстывает упущенное. В планах CNSA запуск корабля с целью получения образцов лунных пород в конце текущего года. В 2018 году Китай намеревается совершить первый в истории космонавтики полет к обратной стороне Луны.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 27.04.17

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