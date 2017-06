Юпитер оказался ровесником Солнца

Ученые выяснили, что Юпитер является самой древней планетой Солнечной системы. Ядро космического гиганта сформировалось всего лишь через миллион лет после появления Солнца.

Юпитер является самой большой планетой Солнечной системы, выяснилось, что на протяжении своего существования он набирал вес. В настоящее время масса планеты в 318 раз превышает земную.

Солнце же, наоборот, со временем «худеет», считают американские астрономы. 3 млрд лет подряд звезда ежегодно теряла примерно 0,0000000000075 своей массы и лишилась около 3% первоначального веса, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. При этом вначале Солнце было таким же ярким, как и сегодня.

Примечательно, что Солнце старше Юпитера всего на миллион лет. Изучение планеты позволяет предположить, как развивались остальные планетарные тела в Солнечной системе. Возможно, именно масса Юпитера не позволила сформироваться планетам средних размеров, который в других звездных системах встречаются довольно часто. В результате у нас нет планет с промежуточной массой между Землей и ледяными гигантами, такими, как Уран и Нептун.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 13.06.17

