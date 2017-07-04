В Китае нашли останки древних людей-великанов

Китайские археологи обнаружили на востоке страны останки людей, живших около пяти тысяч лет назад. Отличительной особенностью древних жителей являлся очень высокий рост – около двух метров.

Останки гигантов нашли в провинции Шаньдун среди развалин древних зданий. В поселении насчитывает более 100 домов, а также 200 захоронений и около 20 жертвенных ям, передает портал «Чжунго синьвэньван».

Длина скелета древних людей превышает 1,9 метра. По словам ученых, при жизни они могли быть еще выше. По всей видимости, высокий рост объясняется обилием ресурсов и разнообразием пищи.

Кроме того, великаны жили в относительном комфорте. Их жилища оборудованы отдельными спальнями и другими специализированными помещениями.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 04.07.17

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