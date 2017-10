Мыши помогли вывести полезных «обезжиренных» свиней

Генетики сумели вывести породу свиней, в телах которых не накапливается много жира. Генетически модифицированных поросят, которые отличаются от собратьев пониженным содержанием жира, вывела международная группа ученых. В ее состав вошли исследователи из Китая и Великобритании.

В ходе эксперимента ученые получили 12 здоровых поросят. В организме каждого из них жира на 24% меньше подкожного жира, чем у обычных свиней. Данные об исследовании опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. «Данный эксперимент демонстрирует, что вы можете улучшить благосостояние существ, также улучшив продукт, получаемый от этих существ, то есть мясо», – приводит слова участника исследования Майкла Робертса портал Week Facts.

Успешную генную модификацию произвели с использованием технологии CRISPR/Cas9. Он позволила внедрить в ДНК «хрюшек» ген UPC1, полученный от мышей. Ученые заявили, что все представители генномодифицированной породы здоровы и не имеют отклонений развития.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 25.10.17

