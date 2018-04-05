В Китае бушует смертельная диарея свиней

Десятки тысяч смертей поросят на китайских свинофермах вызваны вирусом, которым их заразили летучие мыши, пишет журнал Nature. Коронавирус практически идентичен вирусу, обнаруженному у летучих мышей, обитающих неподалеку от места свиной эпидемии.

Ученые отмечают, что летучие мыши зачастую становятся источником новых вирусных инфекций опасных не только для животных, но и людей. Именно летучие мыши, по всей видимости, стали источником вируса атипичной пневмонии (SARS) в Азии, вспышка которой привела более чем к 700 смертям в 2002 году.

В 2016-2017 годах в провинции Гуаньдун неподалеку от округа Фошань произошла вспышка смертельного заболевания среди свиней на четырех свинофермах, напоминает N+1. Его симптомами были острая диарея и тошнота, которые приводили к быстрой потере веса и гибели поросят. Заболевание, которое обозначили как SADS (swine acute diarrhoea syndrome), в общей сложности привело к смерти 24 тысяч животных.

Дополнительное исследование больных свиней подтвердило, что возбудителем диареи является именно этот вирус, который предпочитает размножаться в эпителии тонкого кишечника и гораздо более активно реплицируется в поросятах, чем во взрослых свиньях. На всякий случай исследователи взяли анализы у сотрудников фермы, однако отсутствие в крови антител на вирус показало, что людям он не передается.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 04.04.18

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