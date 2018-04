Ученые нашли спасение для многих людей в яде паука

Ученые из МГУ, МФТИ, ИБХ РАН и ряда зарубежных вузов обнаружили весьма полезные свойства в яде пауков вида Heriaeus melloteei. Оказалось, что в нем содержится необычное вещество, которое мешает «утечке тока» в нервных и мышечных клетках и блокирует развитие периодического паралича. Итоги исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

«Открытие подобного действия токсина позволяет надеяться, что можно создать эффективные препараты для лечения больных гипокалиемическим параличом и другими сходными недугами. Полученная нами модель взаимодействия канала и токсина из яда паука открывает перспективы для разработки новых лекарств», – заявил химик из МГУ и заведующий лабораторией в Институте биоорганической химии РАН в Москве Александр Василевский.

В последние годы ученые находят все больше интересных аналогов многих лекарств, наркотиков и ядов в организмах целого ряда обитателей суши и морей, напоминает РИА «Новости». К примеру, пять лет назад французские биологи выделили мощнейший анальгетик – мамбалгин – из яда черных мамб, действующий на человека так же сильно, как опиаты, но при этом не вызывающий привыкания. Вдобавок, недавно российские биологи нашли в яде морских улиток-конусов молекулу, похожую на инсулин, но при этом действующую в сотни раз быстрее его «обычной версии», и еще один безопасный анальгетик.

Москва, Иван Гридин

