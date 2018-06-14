Астрономы заявили об уменьшении размеров Солнца

Солнце, радиус которого составляет почти 700 тысяч километров, меняет свои размеры в зависимости от текущего состояния, считают астрономы. Пока Солнце проходит через пик своего 11-летнего цикла активности, оно имеет тенденцию к небольшому, но важному уменьшению размеров. К таким выводам пришли Александр Косовичев из Технологического института Нью-Джерси и Жан-Пьер Розло из Университета Ниццы. Их научная публикация увидела свет в The Astrophysical Journal.

Ученые использовали данные астросейсмологии – наблюдений за сейсмическими волнами, которые распространяются в раскаленных недрах. Их частота зависит в том числе от размеров звезды, позволяя рассчитать их с большой точностью. Косовичев и Розло использовали результаты 21 года наблюдений сейсмических волн, проведенных космическими гелиообсерваториями SoHO и SDO. Они показали, что повышенная магнитная активность меняет величину различных слоев звезды, заставляя одни становиться более разреженными и расширяться, а другие – уплотняться и сжиматься.

Самые значительные изменения были отмечены на глубине около 5 тыс. километров, где уменьшение радиуса в такие периоды составляет 5-8 километров. Однако в целом «сейсмический» размер Солнца на максимуме активности уменьшается всего лишь на 1-2 километра. Как пишет Naked Science, авторы подчеркивают, что этот результат в принципе не противоречит и предыдущему, полученному с помощью других методов: строго очерченной поверхности у Солнца все-таки нет, и астросейсмология позволяет измерить иные аспекты, связанные с его размерами.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.06.18

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